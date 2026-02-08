Στα τέλη Φεβρουαρίου στην στην Πιονγκγιάνγκ το Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας
ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Κορέα Συνέδριο

Στα τέλη Φεβρουαρίου στην στην Πιονγκγιάνγκ το Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας

Το συνέδριο του Κόμματος των Εργατών λαμβάνει χώρα κάθε πέντε χρόνια για να θέσει τους μεγάλους στόχους της εθνικής πολιτικής, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KCNA

Στα τέλη Φεβρουαρίου στην στην Πιονγκγιάνγκ το Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το επόμενο Συνέδριο του κόμματος που κυβερνά τη Βόρεια Κορέα, το πρώτο από το 2021, θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, μετέδωσε σήμερα το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Εργατών της Κορέας υιοθέτησε ομόφωνα την απόφαση να αρχίσει το 9ο Συνέδριο του Κόμματος των Εργατών στην Πιονγκγιάνγκ, την πρωτεύουσα της επανάστασης, στα τέλη Φεβρουαρίου 2026», μετέδωσε το KCNA.

Το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών συνεδρίασε σήμερα για να προετοιμάσει το Συνέδριο και ασχολήθηκε με την ημερήσια διάταξή του και το χρόνο διεξαγωγής του, σύμφωνα με το KCNA.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε διάφορες στρατιωτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις ενόψει του Συνεδρίου, όπως ένα πεδίο εκτόξευσης πυραύλων κρουζ και ένα μεγάλης κλίμακας θερμοκήπιο, για να διαφημίσει τα επιτεύγματα της εθνικής πολιτικής του.

Το συνέδριο είναι μείζον πολιτικό γεγονός στη Βόρεια Κορέα. Λαμβάνει χώρα κάθε πέντε χρόνια για να θέσει τους μεγάλους στόχους της εθνικής πολιτικής.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης