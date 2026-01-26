Πώς η Σλοβακία κατάφερε να συγκεντρώσει τόσες αυτοκινητοβιομηχανίες - Κατασκευάζει σχεδόν ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα ετησίως

Η Σλοβακία,
η οποία φιλοξενεί 5,4 εκατομμύρια ανθρώπους
, κατασκευάζει σχεδόν ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα ετησίως. Αυτός ο αριθμός είναι μικρός σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο, όπως η μεγαλύτερη, η Κίνα, η οποία κατασκευάζει ένα εντυπωσιακό ποσό 31 εκατομμυρίων αυτοκινήτων ετησίως
. Ωστόσο, η Σλοβακία είναι ο νούμερο ένα παραγωγός σε κατά κεφαλήν βάση σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της, όπως αναφέρει το BBC.
Η Σλοβακία, επίσημα Δημοκρατία της Σλοβακίας, είναι δημοκρατία στην Κεντρική Ευρώπη. Η χώρα έχει σύνορα με την Τσεχία και την Αυστρία στα δυτικά, την Πολωνία βόρεια, την Ουκρανία στα ανατολικά και την Ουγγαρία στα νότια. Ο πληθυσμός της είναι 5.413.813 κάτοικοι
, σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση για το 2025. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας είναι η Μπρατισλάβα
και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη το Κόσιτσε στην ανατολική πλευρά της. Είναι μέλος της Ομάδα του Βίσεγκραντ,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Το γιγάντιο εργοστάσιο της Kia
στη Ζίλινα
της Σλοβακίας
μπορεί να παράγει 350.000 αυτοκίνητα ετησίως.
Αυτό είναι το ευρωπαϊκό εργοστάσιο της κορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας Kia, λίγο έξω από την πόλη Ζίλινα στα βόρεια της Σλοβακίας. Αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με την Kia, μία επένδυση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η Volkswagen παράγει, επίσης, αυτοκίνητα στη Σλοβακία. Το ίδιο κάνουν και η Stellantis
και η Jaguar Land Rover.
Η Volvo
θα ανοίξει στη Σλοβακία ένα εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2027. Το τεράστιο σλοβακικό εργοστάσιο της Kia είναι η κύρια ευρωπαϊκή παραγωγική της βάσης στη Ζίλινα.
«Από παιδί, τα αυτοκίνητα είναι το πάθος μου
», λέει ο 48χρονος εργάτης της γραμμής συναρμολόγησης Μαρσέλ Πούκον, ένας από τους 3.700 εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Kia. «Τώρα είμαι μέλος της ομάδας και μπορώ να φτιάξω τα αυτοκίνητα, οπότε αυτή είναι μία δουλειά ονείρου
», προσθέτει. Ο Μαρσέλ έζησε στη Βόρεια Ιρλανδία
και την Αγγλία
πριν επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Σλοβακία, για να εργαστεί εδώ.
Στο τμήμα της γραμμής συναρμολόγησης που αφορά τη μόνωση της πόρτας, η 23χρονη Σιμόνα Κρνόβα μίλησε
, επίσης, στον ανταποκριτή του BBC. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων πριν έρθει στο εργοστάσιο. Δεν είναι η δουλειά των ονείρων της, αλλά είπε ότι έχει και τα καλά της σημεία. «Η μισή οικογένειά μου εργάζεται εδώ, οπότε ήθελα να το δοκιμάσω. Μου αρέσουν οι άνθρωποι
», σημείωσε. Όσο για τον μισθό της, κερδίζει 1.300 ευρώ το μήνα. «Καλό σε σύγκριση με άλλες εταιρείες», τόνισε συμπληρώνοντας ότι αργότερα αυτό το ποσό θα αυξηθεί. Η Κία λέει ότι ο μέσος μισθός στο εργοστάσιο της στη Σλοβακία είναι 2.400 ευρώ τον μήν
α.
Αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο μηνιαίο μισθό της χώρας σε ολόκληρη την οικονομία, ο οποίος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ήταν 1.403 ευρώ το 2023, όπως επισημαίνει το BBC. Αλλά, ταυτόχρονα, είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ, ο οποίος ανέρχεται σε 3.417 ευρώ.
Η Σιμόνα είπε πως είναι περήφανη για το γεγονός ότι η Σλοβακία κατασκευάζει τόσα πολλά αυτοκίνητα. «Μου αρέσει το γεγονός ότι χάρη σε αυτό η παραγωγή εδώ στηρίζει την κοινωνία μας», υπογράμμισε.
Σχεδόν όλοι όσοι εργάζονται στο εργοστάσιο της Kia είναι Σλοβάκοι. Η κορεατική παρουσία αποτελείται από μερικές δεκάδες ανώτερα στελέχη που ζουν σε μία περιφραγμένη κοινότητα, την οποία έχτισαν ειδικά στις παρυφές ενός χωριού, λίγα χιλιόμετρα μακριά, σύμφωνα με το BBC.
Όταν η Σλοβακία ήταν μέρος της Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, τα αυτοκίνητα που κατασκεύαζε ήταν, για τα δυτικά πρότυπα, κακής ποιότητας, θορυβώδη, με υψηλή κατανάλωση καυσίμου και αργά. Αλλά μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, η Volkswagen άρχισε να επενδύει στην τσεχοσλοβακική αυτοκινητοβιομηχανία Skoda το 1991
. Μέχρι το 2000 κατείχε ολόκληρη την εταιρεία. Η Volkwagen κατασκευάζει μοντέλα VW και Skoda στη Σλοβακία.
Άλλοι ξένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων άρχισαν, επίσης, να επενδύουν στα νέα έθνη της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακίας, τα δύο μέρη της πρώην Τσεχοσλοβακίας μετά τον διαχωρισμό της το 1993, όπως αναφέρει το BBC.
Ο ειδικός στην αυτοκινητοβιομηχανία Πίτερ Πρόκοπ,
λέει ότι τότε το κόστος εργασίας στη Σλοβακία ήταν το 20%
αυτού στη Γερμανία. Επικεφαλής της Give Management Consulting, μίας επιχείρησης με έδρα το Μόναχο που συμβουλεύει πελάτες στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα, ο Πρόκοπ προσθέτει ότι η Σλοβακία εξακολουθεί να έχει σημαντικό πλεονέκτημα κόστους. «Από τη μία πλευρά, εξακολουθεί να έχει χαμηλότερους μισθούς. Θα έλεγα ότι το 60% των μισθών στη Δύση είναι το ίδιο. Αλλά έχετε επίσης υψηλή παραγωγικότητα. Οπότε είναι σίγουρα ανταγωνιστικό»
, σημειώνει.