Η Ιαπωνία κατέβασε τον διακόπτη του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου λίγες ώρες μετά την επανεκκίνηση
Η Ιαπωνία κατέβασε τον διακόπτη του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου λίγες ώρες μετά την επανεκκίνηση
Ο αντιδραστήρας #6 πήρε το πράσινο φως για επανεκκίνηση, παρά τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής για την ασφάλεια
Ο συναγερμός που ήχησε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εκκίνησης του αντιδραστήρα στο Κασιουαζάκι-Καρίγουα, βορειοδυτικά του Τόκιο, ήταν αρκετός για να αναστείλει τη λειτουργία του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο, λίγες ώρες μετά την επανεκκίνηση του.
Ο αντιδραστήρας παρέμεινε σταθερός και δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Tokyo Electric Power Company (Tepco), που διαχειρίζεται την εγκατάσταση.
Πρόκειται για τον αντιδραστήρα #6 που η λειτουργία του άρχισε εκ νέου την Τετάρτη, ο πρώτος που τέθηκε σε λειτουργία στο εργοστάσιο μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011.
Ο αντιδραστήρας είχε αρχικά προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία την Τρίτη, αλλά η έναρξη αναβλήθηκε κατά μία ημέρα λόγω τεχνικού προβλήματος. Η εμπορική λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.
Η Tepco ερευνά την αιτία του συμβάντος και δεν ανέφερε πότε θα ξαναρχίσει η λειτουργία.
Ο αντιδραστήρας #7 στο Κασιουαζάκι-Καρίγουα δεν αναμένεται να τεθεί ξανά σε λειτουργία πριν από το 2030, ενώ οι άλλοι πέντε ενδέχεται να αποσυρθούν.
Το BBC σημειώνει ότι ο αντιδραστήρας #6 πήρε το πράσινο φως για επανεκκίνηση, παρά τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής για την ασφάλεια.
Η Ιαπωνία έκλεισε και τους 54 αντιδραστήρες της μετά τον σεισμό μεγέθους 9 βαθμών που προκάλεσε την τήξη του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα πριν από 15 χρόνια, προκαλώντας μία από τις χειρότερες πυρηνικές καταστροφές στην ιστορία.
Η διαρροή ραδιενέργειας από τον σταθμό ανάγκασε περισσότερους από 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πολλοί δεν έχουν επιστρέψει παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα είναι ασφαλείς.
