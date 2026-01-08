Βίντεο από τις κηδείες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην αμερικανική επιχείρηση κατά Μαδούρο στη Βενεζουέλα
Στεφάνια, δάκρυα και τιμές στους πεσόντες στρατιωτικούς μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας δημοσιοποίησαν χθες Τετάρτη βίντεο από τις κηδείες στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Συγγενείς με δάκρυα στα μάτια, φέρετρα καλυμμένα με σημαίες της Βενεζουέλας, ομιλίες για «το θάρρος», «την ανδρεία», την «τιμή», την «πίστη» των πεσόντων... Στεφάνια με λουλούδια και φωτογραφίες των νεκρών συνόδευαν τα φέρετρα, όπως και τιμητικά αγήματα.



«Αυτοί που πεθαίνουν για να υπερασπιστούν ζωή δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νεκροί», αναφέρει κείμενο που συνοδεύει ένα από τα βίντεο, αναπαράγοντας στίχο γνωστού τραγουδιστή στη Βενεζουέλα, του Αλί Πριμέρα.

Τουλάχιστον ένας άμαχος και 55 στρατιωτικοί από τη Βενεζουέλα και την Κούβα σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.



Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε την Τρίτη επταήμερο εθνικό πένθος. «Οι εικόνες των πτωμάτων μου τρύπησαν την ψυχή, όμως ξέρω ότι έπεσαν μάρτυρες γι’ αυτή τη δημοκρατία», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο δήλωσε την Κυριακή ότι σωματοφύλακες του προέδρου Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από τα αμερικανικά στρατεύματα, που βομβάρδισαν την πρωτεύουσας Καράκας και τοποθεσίες σε άλλες τρεις πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αιχμαλώτιση του αρχηγού του κράτους.
