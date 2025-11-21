Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Προειδοποίηση Ερντογάν για την υπογεννητικότητα στην Τουρκία: Βιώνουμε μία καταστροφή, μέτρα κατά των διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ
Προειδοποίηση Ερντογάν για την υπογεννητικότητα στην Τουρκία: Βιώνουμε μία καταστροφή, μέτρα κατά των διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ
Ο Ερντογάν επικαλέστηκε στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας - Προειδοποίησε επίσης πως «τα καμπανάκια κινδύνου για το μέλλον μας χτυπούν δυνατά»
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε στο «Συμπόσιο Οικογένειας και Πολιτισμού-Τέχνης» που πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη του Μπεστεπέ, θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του την υπογεννητικότητα, την αλλαγή των κοινωνικών προτύπων και τη στάση της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.
Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως «λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε επιβολές όπως η αποσεξουαλικοποίηση και σε διεστραμμένα ρεύματα όπως το ΛΟΑΤΚΙ, χωρίς να επιτρέπουμε την παραμικρή παραχώρηση, αμέλεια ή χαλάρωση».
Παράλληλα υπογράμμισε πως «σε μια περίοδο που ο παγκόσμιος καπιταλισμός ανοίγει νέα μέτωπα, ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός εντείνεται και η ψηφιακή περικύκλωση γίνεται εντονότερη, είμαστε ιδιαίτερα προστατευτικοί απέναντι στον θεσμό της οικογένειας».
Ο Ερντογάν επικαλέστηκε στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι «το συνολικό ποσοστό γονιμότητας που καταγράφηκε πέρυσι ήταν 1,48. Βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια καταστροφή». Προειδοποίησε επίσης πως «τα καμπανάκια κινδύνου για το μέλλον μας χτυπούν δυνατά. Κανείς που σκέφτεται το μέλλον αυτής της χώρας δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις κοινωνιολογικές τάσεις που αλλάζουν την τουρκική κοινωνία. Όπως είπε, οι νέοι παντρεύονται ολοένα και αργότερα — το 2024 η μέση ηλικία γάμου έφτασε τα 25,8 έτη για τις γυναίκες και τα 28,3 έτη για τους άνδρες. Επιπλέον, «το ένα τρίτο των διαζυγίων συμβαίνει μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια γάμου», ενώ η χώρα «οδεύει προς μια πιο ατομικιστική κοινωνία», όπως τόνισε. Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού, που το 2008 ήταν 4 άτομα, έχει περιοριστεί στα 3,11 άτομα το 2024.
«Όταν κοιτάμε την οικογένεια, βλέπουμε το έθνος, και όταν κοιτάμε το έθνος, βλέπουμε τον πολιτισμό που το διαμορφώνει. Η οικογένεια είναι σαν σχολείο· είναι η ακαδημία της υπομονής, της καλοσύνης και της θυσίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ερντογάν συμπλήρωσε: «Είμαστε βαθιά προστατευτικοί απέναντι στον θεσμό της οικογένειας. Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα απέναντι σε επιβολές όπως η αποσεξουαλικοποίηση και σε διεστραμμένα κινήματα όπως το ΛΟΑΤΚΙ. Αντιμετωπίζουμε περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές πλατφόρμες που στοχεύει τα άτομα, τη δομή της οικογένειας, τη διάρθρωση της κοινωνίας και τις αξίες μας».
Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως «λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε επιβολές όπως η αποσεξουαλικοποίηση και σε διεστραμμένα ρεύματα όπως το ΛΟΑΤΚΙ, χωρίς να επιτρέπουμε την παραμικρή παραχώρηση, αμέλεια ή χαλάρωση».
Παράλληλα υπογράμμισε πως «σε μια περίοδο που ο παγκόσμιος καπιταλισμός ανοίγει νέα μέτωπα, ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός εντείνεται και η ψηφιακή περικύκλωση γίνεται εντονότερη, είμαστε ιδιαίτερα προστατευτικοί απέναντι στον θεσμό της οικογένειας».
Ο Ερντογάν επικαλέστηκε στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι «το συνολικό ποσοστό γονιμότητας που καταγράφηκε πέρυσι ήταν 1,48. Βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια καταστροφή». Προειδοποίησε επίσης πως «τα καμπανάκια κινδύνου για το μέλλον μας χτυπούν δυνατά. Κανείς που σκέφτεται το μέλλον αυτής της χώρας δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις κοινωνιολογικές τάσεις που αλλάζουν την τουρκική κοινωνία. Όπως είπε, οι νέοι παντρεύονται ολοένα και αργότερα — το 2024 η μέση ηλικία γάμου έφτασε τα 25,8 έτη για τις γυναίκες και τα 28,3 έτη για τους άνδρες. Επιπλέον, «το ένα τρίτο των διαζυγίων συμβαίνει μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια γάμου», ενώ η χώρα «οδεύει προς μια πιο ατομικιστική κοινωνία», όπως τόνισε. Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού, που το 2008 ήταν 4 άτομα, έχει περιοριστεί στα 3,11 άτομα το 2024.
«Όταν κοιτάμε την οικογένεια, βλέπουμε το έθνος, και όταν κοιτάμε το έθνος, βλέπουμε τον πολιτισμό που το διαμορφώνει. Η οικογένεια είναι σαν σχολείο· είναι η ακαδημία της υπομονής, της καλοσύνης και της θυσίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ερντογάν συμπλήρωσε: «Είμαστε βαθιά προστατευτικοί απέναντι στον θεσμό της οικογένειας. Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα απέναντι σε επιβολές όπως η αποσεξουαλικοποίηση και σε διεστραμμένα κινήματα όπως το ΛΟΑΤΚΙ. Αντιμετωπίζουμε περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές πλατφόρμες που στοχεύει τα άτομα, τη δομή της οικογένειας, τη διάρθρωση της κοινωνίας και τις αξίες μας».
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα