Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 της Qantas στη Νέα Ζηλανδία λόγω καπνού στο χώρο των αποσκευών
Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 της Qantas στη Νέα Ζηλανδία λόγω καπνού στο χώρο των αποσκευών
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ώκλαντ και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν - Δεν εντοπίστηκε φωτιά
Αεροσκάφος της Qantas Airways με 156 επιβάτες, που είχε απογειωθεί από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, λόγω ένδειξης για καπνό στον χώρο των αποσκευών.
Ο πιλότος του Μπόινγκ 737 εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους, χωρίς όμως να υπάρχει καπνός στην καμπίνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας.
Το αεροδρόμιο του Όκλαντ ενημέρωσε ότι όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τέθηκαν αμέσως σε επιφυλακή. Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους της Qantas Airways, το αεροδρόμιο του Όκλαντ «επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα.
«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ώκλαντ και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος.
«Οι προκαταρκτικές έρευνες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε πυρκαγιά στο μπροστινό χώρο των αποσκευών. Οι μηχανικοί μας θα επιθεωρήσουν το αεροσκάφος για να προσδιορίσουν την αιτία.»
Ειδήσεις σήμερα:
Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35, η Τουρκία «κατέκτησε» τη Συρία
«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο
Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan: Διαστρέβλωσαν τη φύση των αστείων, έχω κινήσει νομικές διαδικασίες
Ο πιλότος του Μπόινγκ 737 εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους, χωρίς όμως να υπάρχει καπνός στην καμπίνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας.
Το αεροδρόμιο του Όκλαντ ενημέρωσε ότι όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τέθηκαν αμέσως σε επιφυλακή. Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους της Qantas Airways, το αεροδρόμιο του Όκλαντ «επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα.
«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ώκλαντ και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος.
«Οι προκαταρκτικές έρευνες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε πυρκαγιά στο μπροστινό χώρο των αποσκευών. Οι μηχανικοί μας θα επιθεωρήσουν το αεροσκάφος για να προσδιορίσουν την αιτία.»
Ειδήσεις σήμερα:
Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35, η Τουρκία «κατέκτησε» τη Συρία
«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο
Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan: Διαστρέβλωσαν τη φύση των αστείων, έχω κινήσει νομικές διαδικασίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα