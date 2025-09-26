Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 της Qantas στη Νέα Ζηλανδία λόγω καπνού στο χώρο των αποσκευών
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Ζηλανδία Boeing 737

Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 της Qantas στη Νέα Ζηλανδία λόγω καπνού στο χώρο των αποσκευών

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ώκλαντ και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν - Δεν εντοπίστηκε φωτιά

Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 της Qantas στη Νέα Ζηλανδία λόγω καπνού στο χώρο των αποσκευών
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αεροσκάφος της Qantas Airways με 156 επιβάτες, που είχε απογειωθεί από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, λόγω ένδειξης για καπνό στον χώρο των αποσκευών.

Ο πιλότος του Μπόινγκ 737 εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους, χωρίς όμως να υπάρχει καπνός στην καμπίνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας.

Το αεροδρόμιο του Όκλαντ ενημέρωσε ότι όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τέθηκαν αμέσως σε επιφυλακή. Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους της Qantas Airways, το αεροδρόμιο του Όκλαντ «επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ώκλαντ και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Οι προκαταρκτικές έρευνες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε πυρκαγιά στο μπροστινό χώρο των αποσκευών. Οι μηχανικοί μας θα επιθεωρήσουν το αεροσκάφος για να προσδιορίσουν την αιτία.»





Ειδήσεις σήμερα:

Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35, η Τουρκία «κατέκτησε» τη Συρία

«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο

Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan: Διαστρέβλωσαν τη φύση των αστείων, έχω κινήσει νομικές διαδικασίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης