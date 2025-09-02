H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Γαλλία: Νεκρός από σφαίρες αστυνομικών άνδρας που μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους στη Μασσαλία – Δείτε βίντεο
Αποκλείστηκε η περιοχή στο κέντρο της πόλης
Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής ενός ξενοδοχείου και ο γιος του, μαχαιρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Μασσαλία, από έναν Τυνήσιο που έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών.
Το ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο εισαγγελέας της πόλης, Νικολά Μπεσόν.
Ο δράστης είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια και έναν σιδηρολοστό.
Ο Μπεσόν είπε σε δημοσιογράφους ότι ο δράστης ήταν νόμιμος μετανάστης στη Γαλλία και ο καυγάς ξεκίνησε αφού τον έδιωξαν από το ξενοδοχείο επειδή δεν πλήρωνε το ενοίκιο.
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 2.45 στο Πρώτο Διαμέρισμα της Μασσαλίας, κοντά στο Παλιό Λιμάνι.
Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της συνοικίας αυτής, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα». «Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.
Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα που κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα». Μια πηγή με γνώση της υπόθεσης είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από έναν καυγά «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ».
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και διακόπηκαν τα δρομολόγια σε δύο γραμμές του τραμ.
Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες
New York Times: Marseille man shot by police after alleged knife attack. Motive unknown. https://t.co/oebm5Arjdc— Tom Rodriguez (@TomRodriguezDC) September 2, 2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
