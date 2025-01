«Πυρετός» προετοιμασιών για την ορκωμοσία του Τραμπ - Ποιοι θα τραγουδήσουν, ποιοι αρνήθηκαν

Κλείσιμο

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για το Σαββατοκύριακο της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το οποίο θα ξεκινήσει με πυροτεχνήματα και θα ολοκληρωθεί με τρεις εκδηλώσεις όπου θα μιλήσει ο ίδιος, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η επιτροπή που προγραμματίζει την τελετή.Η τραγουδίστρια Κάρι Άντεργουντ έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στη δεύτερη ορκωμοσία του Ρεπουμπλικανού που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου.Η Άντεργουντ, η οποία έγινε διάσημη μετά τη νίκη της στην τέταρτη σεζόν του American Idol, θα ερμηνεύσει το America the Beautiful. Η 41χρονη που κατάγεται από την Οκλαχόμα έχει παραμείνει προς το παρών πολιτικά ουδέτερη.Η ίδια πάντως είχε «τρολάρει» τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των Country Music Awards 2017 με μια μουσική παρωδία μαζί με τον Μπραντ Πέισλι. Μια επεξεργασμένη εκδοχή της επιτυχίας Before He Cheats αναφερόταν στις συνήθειες του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στο Twitter εκείνη την εποχή, με το ζευγάρι να τραγουδάει ότι: «Είναι διασκεδαστικό να παρακολουθείς, ναι, αυτό είναι σίγουρο / μέχρι ο μικρός Rocket Man να ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο».Η Άντεργουντ έχει κερδίσει τρία βραβεία Grammy και είχε επιτυχίες όπως τα Inside Your Heaven, Jesus, Take the Wheel και Cowboy Casanova., τραγουδιστής των, ανακοίνωσε επίσης ότι το συγκρότημα θα «συμμετάσχει στις δραστηριότητες της ορκωμοσίας», συμπεριλαμβανομένης μιας εκδήλωσης με τον Τραμπ. «Ξέρουμε ότι αυτό δεν θα χαροποιήσει κάποιους από εσάς να το ακούσετε, ωστόσο πιστεύουμε ότι η μουσική πρέπει να εκτελείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολιτική», ανέφερε μια ανάρτηση στο Facebook. «Το τραγούδι μας YMCA είναι ένας παγκόσμιος ύμνος που ελπίζουμε να βοηθήσει να ενωθεί η χώρα μετά από μια ταραχώδη και διχασμένη προεκλογική εκστρατεία όπου ο υποψήφιος που προτιμούσαμε έχασε».Μαζί με την Άντεργουντ στη σκηνή στο «Victory Rally» την Κυριακή στην Capital One Arena στην Ουάσινγκτον θα ανέβει και ο. Ο Ροκ - πραγματικό όνομα Ρόμπερτ Τζέιμς Ρίτσι - αποκαλεί συχνά στον Τραμπ ως «σπουδαίο φίλο “ και έναν από τους ”κολλητούς» του. Ο Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής, έκανε δωρεά 50.000 δολαρίων στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης GoFundMe, σε λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.θα τραγουδήσει το «Proud to Be an American» καθώς ο Τραμπ θα ανεβαίνει στην εξέδρα της ορκωμοσίας και ο τραγουδιστής της όπεραςθα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο, σύμφωνα με το Axios.