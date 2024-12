Μανχάταν: Γόνος πλούσιας οικογένειας και με καλές σπουδές ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της ασφαλιστικής

Η πλαστή ταυτότητα που έφερε πάνω του ο Λουίτζι Μαντζιόνε

Το 2016, ο Μαντζιόνε αποφοίτησε και συνέχισε για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, που θεωρείται από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ivy League, που είναι μια ομάδα οκτώ ιδιωτικών πανεπιστημίων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, γνωστά για την ακαδημαϊκή αριστεία, το κύρος, την παράδοση αλλά και τις ελίτ διασυνδέσεις που προσφέρουν στους φοιτητές τους.Σύμφωνα με τα social media που διαθέτει, ο Μαντζιόνε σπούδασεκαι ξεκίνησε μια ομάδα με το όνομα UPGRADE (UPenn Game Research and Development Environment). Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι απέκτησε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους.Στη συνέχεια συνίδρυσε τη δική του εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, που επικεντρώθηκε σε μικρά, απλοϊκά παιχνίδια.Το 2020, ο Μαντζιόνε, όπως αναφέρει στομετακόμισε στηνκαι εργάστηκε για την ιστοσελίδα αγοράς αυτοκινήτων TrueCar. Το αφεντικό της εταιρείας δήλωσε ότι έφυγε πέρυσι. Στον λογαριασμό του δηλώνει ότι είναι από τη Χονολουλού, ενώ φωτογραφίες τον δείχνουν στο νησί της Χαβάης.Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, φέρεται να έζησε στο Surfbreak, έναν χώρο συγκατοίκησης που απευθύνεται σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως που βρίσκεται στη γειτονιά Waikiki της Χονολουλού. «Ο Λουίτζι θεωρείτο ευρέως ότι ήταν ένας σπουδαίος τύπος. Δεν υπήρχαν παράπονα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AP ο Josiah Ryan, εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη του Surfbreak. «Δεν υπήρχε κανένα σημάδι που να παραπέμπει σε αυτά τα υποτιθέμενα εγκλήματα που λένε ότι διέπραξε», πρόσθεσε.Ο Ryan δήλωσε ότι οέφυγε για τις ηπειρωτικές πολιτείες για να χειρουργηθεί για χρόνιους πόνους στην πλάτη, τους οποίους αντιμετώπιζε από την παιδική του ηλικία.Τα περί χρόνιων πόνων επιβεβαιώνουν και φίλοι του, που μάλιστα λένε ότι έχασαν την επαφή του νωρίτερα από αυτή τη χρονιά. Οι φίλοι αναφέρουν ότι έχασε την επαφή τους όταν επρόκειτο να χειρουργηθεί στην πλάτη. Κάποιος εξ αυτών ανέφερε στους New York Times ότι ο τραυματισμός του, που οφειλόταν σε κακή ευθυγράμμιση των σπονδύλων, τον εμπόδιζε να κάνει σέρφινγκ ενώ επηρέαζε και την ερωτική του ζωή.Ένας λογαριασμόςπου φαινόταν να ανήκει στον Mangione αναφέρεται και σε βιβλία σχετικά με τον πόνο στην πλάτη και τις χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη.Ο 26χρονος ήταν ενεργός και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συχνά έκανε αναρτήσεις στο Χ για την τεχνητή νοημοσύνη, τη φιλοσοφία αλλά και το μέλλον της ανθρωπότητας.Ένας άλλος λογαριασμός που ταίριαζε με το όνομα και τη φωτογραφία τουστοεμφανίστηκε να δίνει μια κριτική τεσσάρων αστέρων στο Industrial Society And Its Future - του διαβόητου Αμερικανού τρομοκράτη Theodore Kaczynski.Το έργο, το οποίο καταφερόταν κατά της τεχνολογικής προόδου, έγινε γνωστό ως το Μανιφέστο του Unabomber, αφού ο συγγραφέας του ξεκίνησε μια σχεδόν 20ετή εκστρατεία ταχυδρομικών βομβιστικών επιθέσεων. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν πριν από τη σύλληψη του Kaczynski το 1996.Στην κριτική στο Goodreads ο λογαριασμός ανέφερε ότι «όταν όλες οι άλλες μορφές επικοινωνίας αποτυγχάνουν, ηείναι απαραίτητη για την επιβίωση. Μπορεί να μη σας αρέσουν οι μέθοδοί του, αλλά για να δείτε τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία, δεν πρόκειται για τρομοκρατία, αλλά για πόλεμο και επανάσταση. Μόνο δειλοί και αρπακτικά χρησιμοποιούν τη δήλωση “η βία δεν έλυσε ποτέ τίποτα”».