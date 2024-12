Τρανς άτομα εισέβαλαν και χόρεψαν στις τουαλέτες του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ομάδα τρανς ακτιβιστών προχώρησε σε δυναμική διαμαρτυρία μέσα στις γυναικείες τουαλέτες του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιδρώντας σε νέα νομοθετική πρόταση των Ρεπουμπλικανών που στοχεύει στον αποκλεισμό τρανς γυναικών από τη χρήση χώρων για γυναίκες.Η πρωτοβουλία έρχεται καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει την συνταγματικότητα ενός νόμου του Τενεσί που αρνείται σε ανήλικα τρανς άτομα πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για τη φυλομετάβαση. Η συζήτηση για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας εντείνεται, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί, με την υποστήριξη του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προωθούν αυστηρότερους νόμους κατά των τρανς ατόμων.Η πρόσφατη απόφαση του προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, να απαγορεύσει τη χρήση των γυναικείων τουαλετών από τη Σάρα ΜακΜπράιντ, την πρώτη τρανς μέλος του Κογκρέσου που θα ορκιστεί τον Ιανουάριο, προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Τζόνσον εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει ότι οι τουαλέτες στο Καπιτώλιο θα είναι αποκλειστικά για άτομα με βάση το βιολογικό τους φύλο, ενώ επισήμανε πως υπάρχουν διαθέσιμες unisex τουαλέτες για όλα τα μέλη του Κογκρέσου. Αντί για τις γυναικείες τουαλέτες, λοιπόν, η ΜακΜπράιντ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις ανδρικές.Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ομάδα τρανς ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων η τρανς ηθοποιός Τζέιμς Ρόουζ, πραγματοποίησε χορευτική διαμαρτυρία μέσα στις γυναικείες τουαλέτες του Καπιτωλίου. Οι ακτιβιστές, ντυμένοι με ρούχα στα χρώματα της τρανς σημαίας (ροζ, μπλε και λευκό), χόρεψαν στο τραγούδι "Meeting in the Ladies Room" των Klymaxx, φωνάζοντας συνθήματα όπως "Flush The Hate, Not Our Rights" και "Trans People are NOT Dangerous. You Are!".Η διαμαρτυρία, που καταγράφηκε σε βίντεο, γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας ποικίλα σχόλια. «Τώρα θα απογοητεύομαι κάθε φορά που δεν βλέπω χορό στις δημόσιες τουαλέτες» έγραψε ένας χρήστης. Άλλος πρόσθεσε: «Καμία ζημιά δεν έπαθαν οι υποστηρικτές του MAGA κατά τη χρήση της τουαλέτας ή το γύρισμα του βίντεο».Η τρανς ακτιβίστρια Χόουπ Γκιζέλ-Γκόντσεϊ δήλωσε: «Η διαμαρτυρία μας είναι μια υπενθύμιση ότι δεν θα επιτρέψουμε να διαγραφούμε ή να κρυφτούμε. Η μάχη για τις τουαλέτες είναι απλώς η αρχή. Είναι ζήτημα βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».