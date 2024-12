Μιλάνο: Η Via Monte Napoleone έγινε ο πιο ακριβός εμπορικός δρόμος στον κόσμο

Μέχρι πρότινος ήταν ο πιο εμπορικός δρόμος τηςΠλέον, μετά την αύξηση των ενοικίων αλλά και την ισχύ του ευρώ έναντι του δολαρίου, ανακηρύχθηκε ο πιο ακριβός δρόμος του κόσμου. Ο λόγος για τη στιλάτητουόπου μεγάλοι οίκοι μόδας κυριαρχούν, ενώ όσοι βρίσκονται εκεί βλέπουν αυτοκίνητα, βέσπες αλλά και Porsche δίπλα σε τουρίστες και κατοίκους.Η οδός, μήκους 350 μέτρων, ξεπέρασε την 5η Λεωφόρο τηςτη New Bond Street τουκαι τα λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων στοΤοέγινε η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου εδώ και 34 χρόνια.Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Main Streets Across the World, του ομίλου ακινήτων Cushman & Wakefield, η αλλαγή αυτή «αντανακλά την ισχυρή αύξηση των ενοικίων στον δρόμο της Ιταλίας, που ξεπέρασε το 30% τα τελευταία δύο χρόνια, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω φέτος από την ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ».Τα ενοίκια στη Via Monte Napoleone, η οποία κατέλαβε πέρυσι τη δεύτερη θέση μετά την 5η Λεωφόρο, μπορούν να φθάσουν τα. Οι επιχειρήσεις έχουν ισχυρή παρουσία. Ο όμιλος Kering, στον οποίο ανήκει ηαγόρασε ένα προνομιακό σημείο, σε μια συμφωνία που θεωρείται η μεγαλύτερη στην Ευρώπη στον τομέα των ακινήτων εδώ και δύο χρόνια. Τα ενοίκια στην 5η Λεωφόρο, μπορούν να φτάσουν τα 19.537 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ετησίως, αλλά η ανάπτυξη έχει σταματήσει. Στην τέταρτη θέση αναδείχθηκε η Tsim Sha Tsui στο Χονγκ Κονγκ, με ετήσιο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο που φτάνει τα 15.697 ευρώ.η οποία είναι πολύ μικρότερη οδός από τα άλλα παγκόσμια hotspots πολυτελείας, φιλοξενεί τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως. Loro Piana, Tod's Bottega Veneta, Versace διατηρούν καταστήματα, ενώ η Gucci βρίσκεται απέναντι από την Prada. Όλοι τους επιλέγουν να κάνουν επίδειξη στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου γεγονός που ανά τακτά χρονικά διαστήματα προσδίδει περισσότερη υψηλή μόδα στην πόλη.Ο δρόμος είναι πιο χαμηλών τόνων από τη γειτονική Galleria Vittorio Emanuele II, το εμπορικό κέντρο του 19ου αιώνα με τις γυάλινες οροφές, που φιλοξενεί πολλά ίδια ονόματα, ωστόσο τα πραγματικά χρήματα φαίνεται ότι ξοδεύονται στη Via Monte Napoleone.Άλλωστε, πέραν του κύρους, οι τιμές διατηρούνται στα ύψη λόγω και της έλλειψης προσφοράς, αφού ο δρόμος είναι αρκετά μικρότερος σε σχέση με άλλους.