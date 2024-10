ΗΠΑ: Δορυφορικές εικόνες της NASA δείχνουν τον τυφώνα Μίλτον να περνά πάνω από το Μεξικό

Hurricane #Milton is pictured as a Category 5 storm in the Gulf of Mexico off the coast of Yucatan Peninsula from the space station on Oct. 8, 2024. pic.twitter.com/S7Hpe5GFMp

Νέες διαστημικές φωτογραφίες δείχνουν τον τυφώνα Μίλτον , που έχει οδηγήσει σε εκκένωση εκατομμύρια κατοίκους στη Φλόριντα, να περνά πάνω από το Μεξικό.Η NASA δημοσίευσε τις εικόνες από το πέρασμα του τυφώνα πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού, στα ανοικτά των ακτών της χερσονήσου Γιουκατάν.Τη στιγμή που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ο τυφώνας βρισκόταν στην κατηγορία 5.Στο Μεξικό, οι αρχές της πολιτείας Γιουκατάν ανέφεραν μικρές ζημιές από τον Μίλτον.Γραμμές ηλεκτροδότησης, φώτα στον δρόμο και δέντρα έπεσαν κοντά στην ακτή, ενώ κάποιες μικρές κατασκευές με ψάθινες στέγες καταστράφηκαν, δήλωσε ο κυβερνήτης του Γιουκατάν.Δεν ανέφερε θανάτους ή τραυματισμούς.

Ο τυφώνας Μίλτον προσεγγίζει τις ακτές του Κόλπου της Φλόριντας σήμερα, αφήνοντας στους κατοίκους μονάχα λίγες ώρες για να εκκενώσουν την περιοχή ή να προστατευτούν προτού η καταιγίδα προκαλέσει μια απειλητική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις, σε μια περιοχή που επλήγη από τον κυκλώνα Ελίν πριν από δύο εβδομάδες.

Εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της ακτογραμμής άνω των 483 χιλιομέτρων έχουν λάβει εντολές να απομακρυνθούν και οι αρχές εξέδωσαν ολοένα και πιο επείγουσες προειδοποιήσεις σήμερα το πρωί, καθώς πλησιάζουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida's west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2