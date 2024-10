Από 21 έως 23 ετών οι οχτώ Ισραηλινοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον Λίβανο - Δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο

Τον θάνατο οκτώ στρατιωτών του στον Λίβανο ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Νωρίτερα ο στρατός ανέφερε ότι ο πρώτος νεκρός αφού ξεκίνησε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον Λίβανο ήταν ένας λοχαγός, ο, 22 ετών.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επτά από τους στρατιώτες σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστά περιστατικά με τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ, ενώ ένας ακόμη είχε ανακοινωθεί νωρίτερα.Cpt. Harel Etinger, 23 ετών, διοικητής ομάδας στη Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων Egoz, από το Eli.Cpt. Itai Ariel Giat, 23 ετών, της Μονάδας Μηχανικών Μάχης Yahalom, από το Shoham.Sgt. First Class Noam Barzilay, 22 ετών, της Μονάδας Egoz, από το Kohav Yair.Sgt. First Class Or Mantzur, 21 ετών, της Μονάδας Egoz, από το Beit Aryeh.Sgt. First Class Nazar Itkin, 21 ετών, της Μονάδας Egoz, από το Kiryat Atta.Staff Sgt. Almken Terefe, 21 ετών, της αναγνωριστικής μονάδας της Ταξιαρχίας Golani, από την Ιερουσαλήμ.Staff Sgt. Ido Broyer, 21 ετών, της αναγνωριστικής μονάδας της Ταξιαρχίας Golani, από το Nes Tziona.