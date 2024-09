Το Ισραήλ «χτύπησε» στο κέντρο της Βηρυτού - Στόχος σπίτι που έμεναν «Αδελφοί Μουσουλμάνοι», τρεις νεκροί

🚨BREAKING🚨Report in Lebanon: Unusual IDF attack in Beirut 👀 pic.twitter.com/V9Ujt5HMUQ — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 29, 2024

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου, αεροπορικό πλήγμα στην καρδιά της Βηρυτού, το πρώτο σε αυτόν τον κατά πλειονότητα σουνιτικό τομέα της λιβανικής πρωτεύουσας αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ , πριν από σχεδόν έναν χρόνο.Αν και τις τελευταίες ημέρες οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σφυροκόπησαν επανειλημμένα νότιες συνοικίες και προάστια της Βηρυτού, οχυρά της Χεζμπολάχ, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος τομέας στην καρδιά της λιβανικής πρωτεύουσας από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας που υπήρξε έναυσμα του πολέμου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η σύρραξη οδεύει να γενικευτεί.Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις λιβανικές υπηρεσίες ασφαλείας, «τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον διαμερίσματος στην καρδιά της Βηρυτού που «ανήκε στη Τζεμάα Ισλαμίγια», οργάνωση του ρεύματος των Αδελφών Μουσουλμάνων, που έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ισραηλινών πληγμάτων αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες. Μολονότι σουνιτική, η οργάνωση έχει συμμαχήσει με τη Χεζμπολά και συμμετέχει στις επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ, σε ένδειξη «υποστήριξης» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.Στο μεταξύ, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP) ανακοίνωσε τον θάνατο τριών μελών του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου σήμερα, την πρώτη αεροπορική επιδρομή σε αυτό το τμήμα της Βηρυτού αφότου έγινε η επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.Το FPLP, παλαιστινιακό κίνημα με κοσμικό χαρακτήρα, που ανήκει στην αριστερά, χαρακτηρισμένο τρομοκρατική οργάνωση από τις ισραηλινές αρχές και την ΕΕ, συμμετέχει στη δράση της λιβανικής Χεζμπολάχ, στις επιθέσεις της στο βόρειο Ισραήλ «σε υποστήριξη» της Χαμάς.«Ο Μοχάμεντ Άμπντελ Αάλ (...), επικεφαλής του τμήματος στρατιωτικής ασφάλειας, ο Ιμάντ Οντέ, μέλος της στρατιωτικής διοίκησης Λιβάνου (του FPLP), και ο Αμπντελραχμάν Άμπντελ Αάλ έπεσαν μάρτυρες σε άνανδρη δολοφονική ενέργεια αεροσκάφους της σιωνιστικής κατοχής στη συνοικία Κόλα», στη Βηρυτό, ανέφερε το παλαιστινιακό κίνημα σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω του επίσημου ιστοτόπου του.Πηγή προσκείμενη στα λιβανικά σώματα ασφαλείας δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα ισραηλινού drone σε διαμέρισμα στην καρδιά της Βηρυτού που «ανήκε στη Τζεμάα Ισλαμίγια», οργάνωση του ρεύματος των Αδελφών Μουσουλμάνων, που έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ισραηλινών πληγμάτων αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα σύνορα την 8η Οκτωβρίου.Η ίδια πηγή ανέφερε πως τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις νεκρούς ήταν μέλη του FPLP.Βίντεο που μεταδόθηκαν από λιβανικά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζουν εν μέρει ισοπεδωμένο όροφο στο κτίριο που χτυπήθηκε, στη συνοικία Κόλα, όπου ζουν κατά πλειονότητα σουνίτες, πλάι σε δρόμο προς το αεροδρόμιο.Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουγαν drones να πετούν πάνω από τη Βηρυτό όλη τη νύχτα.Αν και τις τελευταίες ημέρες οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν σφυροκοπήσει επανειλημμένα νότιες συνοικίες και προάστια της Βηρυτού, οχυρά της Χεζμπολάχ, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος η καρδιά της λιβανικής πρωτεύουσας από την 8η Οκτωβρίου.Το πλήγμα καταγράφεται καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική πίεση στο λιβανικό κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, για έβδομη συναπτή ημέρα.Ο ισραηλινός στρατός έχει κλιμακώσει ραγδαία από την 23η Σεπτεμβρίου τους βομβαρδισμούς του εναντίον της Χεζμπολάχ, καθώς η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει πλέον «στόχο» του πολέμου να επιστρέψουν στα σπίτια τους στον βορρά οι δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας των πυρών από τον Λίβανο.Ο καταιγισμός επιθέσεων από την Παρασκευή και καθ' όλο το Σαββατοκύριακο σε τρία μέτωπα ταυτόχρονα, δηλαδή στο Λίβανο, την Υεμένη και τη Λωρίδα της Γάζας, έχει προκαλέσει σοκ στους αντιπάλους του Ισραήλ. Ταυτόχρονα, η συγκέντρωση αρμάτων μάχης και δυνάμεων πεζικού στα σύνορα με το Λίβανο, εντείνουν την αγωνία για επικείμενη χερσαία επιχείρηση μεγάλης κλίμακας των Ισραηλινών κατά της Χεζμπολάχ μετά από την εξόντωση του επί 32 χρόνια ηγέτη της, του Χασάν Νασράλα.Η στοχευμένη επιχείρηση της Παρασκευής, με την οποίαν οι Ισραηλινοί κατόρθωσαν να αποκεφαλίσουν τη Χεζμπολάχ χτυπώντας απευθείας το μυστικό αρχηγείο της οργάνωσης, αποδεικνύεται ότι δεν ήταν το τέλος αλλά η έναρξη της «Ολικής Επαναφοράς» εκ μέρους του Ισραήλ. Δηλαδή ενός παρατεταμένου και ανελέητου σφυροκοπήματος των Ισραηλινών οπουδήποτε και εάν βρίσκονται οι εχθροί τους.Ιδιαίτερα η Χεζμπολάχ πασχίζει να ανασυντάξει τις δυνάμεις της μετά από τη δολοφονία του επί 32 χρόνια ηγέτη της, του Χασάν Νασράλα, η σορός του οποίου εν τέλει ανεσύρθη από τα ερείπια του αρχηγείου του στη Βηρυτό . Ο θάνατος του Νασράλα έχει βυθίσει σε απόγνωση τη Χεζμπολάχ και τους υποστηρικτές της, οι οποίοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους από το Ιράν. Ουσιαστικά κανείς δεν περίμενε ότι οι Ισραηλινοί θα κατάφερναν να εντοπίσουν τον Νασράλα, πολλώ δε μάλλον να τον σκοτώσουν. Το status του στο αντι-ισραηλινό μέτωπο δεν διέφερε πολύ από του ημίθεου, οπότε θεωρούνταν άτρωτος.Στην κορυφή της ιεραρχίας της η Χεζμπολάχ έχει ήδη τοποθετηθεί ο διάδοχος, ο Χασέμ Σαφιντίν, εξάδελφος του Χασάν Νασράλα και υποτίθεται εξίσου φανατικός ισλαμιστής με τον προκάτοχό του. Όμως, η βεβιασμένη προσπάθεια της οργάνωσης να καλύψει το κενό ηγεσίας ώστε να μην θεωρείται «ακέφαλη» εν μέσω του πολέμου, δεν είναι βέβαιο ότι θα αποδειχθεί επαρκής στην πράξη.Επιπλέον, 28 άτομα σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, την οποίαν σφυροκοπούν επίσης οι δυνάμεις του Ισραήλ. Στη «φωλιά» των Χούθι, στο έδαφος της Υεμένης, το Ισραήλ χτύπησε μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και το λιμάνι στις πόλεις Χοντέιντα και Ρας Ίζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 4 άτομα.Στην πλευρά των ανταρτών Χούθι, ύστερα από τα αεροπορικά πλήγματα που πραγματοποίησε την Κυριακή το Ισραήλ στην Υεμένη, επικρατεί παρόμοια αμηχανία -αν και διακηρύσσεται ότι η στήριξη στη Χεζμπολάχ θα συνεχιστεί. Και ενώ ο αριθμός των θυμάτων πολλαπλασιάζεται, το μεν Ιράν -κράτος που αποτελεί τον ισχυρότερο εχθρό του Ισραήλ στην τρέχουσα φάση των συγκρούσεων- υπόσχεται να εκδικηθεί για τη δολοφονία του Νασράλα, χωρίς όμως, μέχρι στιγμής, να προχωρά σε συγκεκριμένα αντίποινα στην πράξη.Οι ενέργειες του Ισραήλ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεταδώσουν το μήνυμα ότι αψηφάται ακόμη και ο άμεσος κίνδυνος γενίκευσης της σύρραξης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να πλήττουν δεκάδες στόχους, ακόμη και σχολεία που λειτουργούσαν σαν «γιάφκες», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση να αποτραπεί η διάχυση των συγκρούσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.Σε ό,τι αφορά στις καθαυτό πολεμικές επιχειρήσεις των τελευταίων ωρών, το Ισραήλ βομβάρδισε την περιοχή Κόλα της Βηρυτού. Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 105 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις προηγούμενες 24 ώρες και δεκάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί από τις αλλεπάλληλες αεροπορικές επιθέσεις των Ισραηλινών. Στο προσκήνιο εμφανίστηκε, ευκαιρίας δοθείσης και η PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine - Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης), μια οργάνωση που υπάρχει από το 1967. Το PFLP, στενός σύμμαχος της Χαμάς στη Δυτική Όχθη του ποταμού Ιορδάνη, ανακοίνωσε ότι έχασε τρία στελέχη της εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών στην Κόλα της Βηρυτού.Μεταξύ των 120 στόχων εναντίον των οποίων η ισραηλινή αεροπορία έχει εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις, συγκαταλέγεται και ένα σχολείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην τοποθεσία Μπεΐτ Λαχίγια. Κατά τους Ισραηλινούς, το σχολείο Αμπού Τζαφάαρ ήταν στην πραγματικότητα ένα καμουφλαρισμένο κέντρο επιχειρήσεων. Το τελευταίο διάστημα το σχολείο είχε μετατραπεί σε χώρο φιλοξενίας αστέγων και τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά.Στο Λίβανο, πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι είναι πλέον ανέστιοι πρόσφυγες, αν και παραμένουν εγκλωβισμένοι στη χώρα, καθώς δεν υπάρχει καμία διέξοδος διαφυγής τους εκτός συνόρων. Διεθνείς οργανώσεις προετοιμάζονται εντατικά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, υπολογίζοντας ότι προσωρινά θα πρέπει να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες διατροφής για περίπου 1 εκατ. ανθρώπους.Τέλος, ύστερα από την επίδειξη δύναμης, τόσο στα πεδία των μαχών όσο και στον ΟΗΕ, ο αμφιλεγόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δρέπει ήδη τους καρπούς της πυγμής του, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη ακόμη και των πολιτικών αντιπάλων του. Η σταθερότητα της κυβέρνησης συνεργασίας υπό τον Νετανιάχου ενισχύεται πλέον από τον 57χρονο Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος έως πρότινος βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Με τις 4 έδρες του κόμματός του, ο Σάαρ προσφέρει μια πλειοψηφία 68 εδρών στον Νετανιάχου, επί συνόλου 120 του ισραηλινού κοινοβουλίου, εν είδει έμπρακτης «ψήφου εμπιστοσύνης» στους χειρισμούς του.