Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο θρύλος της κάντρι Κρις Κριστόφερσον

Κλείσιμο

, ο οποίος γνώρισε επιτυχία τόσο ως πρωτοποριακόςτηςμουσικής όσο και ως αστέρας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης του Χόλιγουντ,σε ηλικία 88 ετών το Σάββατο στο σπίτι του στο Μάουι της Χαβάης. Δεν δόθηκε αιτία θανάτου, αλλά περιγράφηκε ότι απεβίωσε ειρηνικά ενώ περιβαλλόταν από την οικογένειά του.Ο χαρισματικός σταρ της κάντρι μουσικής έγραψε το εμβληματικό «Me and Bobby McGee» και το τρυφερό «Help Me Make It Through the Night», τραγούδησε με το supergroup The Highwaymen και κατέκτησε τις καρδιές του κοινού με την ερμηνεία του σε ταινίες όπως «Η Αλίκη δε μένει πια εδώ» και «Ένα Αστέρι Γεννιέται» ως συμπρωταγωνιστής της Μπάρμπρα Στρέιζαντ.Ο Κρις Κριστόφερσον (γεννημένος στις 22 Ιουνίου 1936) υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς Αμερικανούς τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και ηθοποιούς της κάντρι μουσικής. Καταγόταν από οικογένεια Σουηδών μεταναστών και γεννήθηκε στο Τέξας. Πατέρας του ήταν ο στρατηγός Lars Henry Kristofferson και μητέρα του η Mary Ann Ashbrook. Λόγω των στρατιωτικών υποχρεώσεων του πατέρα του, η οικογένεια μετακόμισε σε διάφορα μέρη, καταλήγοντας τελικά στην Καλιφόρνια.Το 1985, μαζί με τους διάσημους συναδέλφους του στη κάντρι μουσική, Γουάιλον Τζένινγκς, Γουίλι Νέλσον και Τζόνι Κας, σχημάτισαν το supergroup The Highwaymen, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο κίνημα της “παράνομης” κάντρι μουσικής, απομακρύνοντας τον εαυτό τους από τις παραδοσιακές δομές της μουσικής βιομηχανίας του Νάσβιλ.Το 2004, ο Κριστόφερσον εισήχθη στο Country Music Hall of Fame, αναγνωρίζοντας έτσι τη συνεισφορά του στη μουσική. Στην 50χρονη καριέρα του, πούλησε πάνω από επτά εκατομμύρια άλμπουμ μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και κέρδισε τρία Βραβεία Γκράμι. Επίσης, του απονεμήθηκε το τιμητικό βραβείο Lifetime Achievement Honorary Award.Παράλληλα με τη μουσική του καριέρα, από το 1971 ξεκίνησε να εργάζεται και ως ηθοποιός στον κινηματογράφο. Εμφανίστηκε σε πολυάριθμες ταινίες, με πιο γνωστούς ρόλους σε ταινίες όπως “Η μεγάλη μονομαχία” (Pat Garrett & Billy the Kid, 1973), “Η Αλίκη δε μένει πια εδώ” (Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1974), και “A Star Is Born” (1976), για την οποία κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία.Στα επόμενα χρόνια, έπαιξε σε ταινίες όπως “Convoy” (1978), “Η Πύλη της Δύσεως” (Heaven’s Gate, 1980), “Ο Πλανήτης των Πιθήκων” (2001) και την τριλογία “Blade” (1998, 2002, 2004). Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2018 στην ταινία “Blaze”, όταν ήταν πλέον 82 ετών.Λίγοι ήταν οι καλλιτέχνες της εμβέλειας του Κριστόφερσον που εμφανίζονταν δημόσια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και ο Κρις παρέμεινε σε ενεργό δράση έως τον Φεβρουάριο του 2020, κάνοντας σόλο τουρνέ με μέλη των Strangers, της μπάντας του Μερλ Χάγκαρντ.Αποσύρθηκε από το προσκήνιο λόγω της προχωρημένης ηλικίας του.