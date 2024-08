Ντόναλντ Τραμπ: Η ανιψιά του αποκαλύπτει πώς η εκλογή του θείου της στην προεδρία την έριξε στην... κεταμίνη

Κλείσιμο

Η νίκη του θείου της, Ντόναλντ Τραμπ , στις εκλογές του 2016, ήταν ο λόγος που ώθησε τησε θεραπεία με κεταμίνη, η οποία δίνεται σε άτομα με κατάθλιψη , γράφει η ίδια στα απομνημονεύματά της.«Βρίσκομαι εδώ επειδή πριν από πέντε χρόνια [ενν. το 2016] έχασα τον έλεγχο της ζωής μου», γράφει η Τραμπ, περιγράφοντας τη θεραπεία που άρχισε τον Δεκέμβριο του 2021. «Δεν ξέρω πώς να βρω το δρόμο της επιστροφής, γράφει και προσθέτει: «».Η 59χρονη Τραμπ είναι. Το νέο, τρίτο κατά σειρά βιβλίο της «Ποιος θα μπορούσε ποτέ να σας αγαπήσει: Οικογενειακά Απομνημονεύματα» («Who Could Ever Love You: A Family Memoir»), θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 10 Σεπτεμβρίου.Το νέο βιβλίο της Τραμπ, όπως αναφέρει ο Guardian , αφορά κυρίως τη δυστυχισμένη ζωή της ως εγγονή του Νεοϋορκέζου μεγιστάνα των ακινήτων Φρεντ Τραμπ του πρεσβύτερου και κόρη του Φρεντ Τραμπ του νεότερου, του μεγαλύτερου αδελφού του Ντόναλντ Τραμπ που πέθανε σε ηλικία 42 ετών το 1981.Περιλαμβάνει περιστατικά που αφορούν τον Ντόναλντ Τραμπ, τα αδέλφια του και τον πατέρα τους, ο οποίος πέθανε το 1999.Αναφέρει πώς οι θείοι και οι θείες της προσπάθησαν να την αποκληρώσουν, απειλώντας την ασφάλιση υγείας που ήταν ζωτικής σημασίας για τη φροντίδα του ανάπηρου ανιψιού της. Ακόμη, επισημαίνει ότι ήταν η πηγή των New York Times, όταν το 2018 δημοσίευσαν πληροφορίες για τις φορολογικές περιπέτειες των Τραμπ.Η συνεργασία της Μαίρης Τραμπ με τους Timesκαι να την κάνει δημόσια γνωστό πρόσωπο. Αλλά, προσθέτει η συγγραφέας,Μέσα σε όλα αυτά, αδυνατούσε να ξεχάσει την απλή. Και μόνο που έλεγε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, γράφει, «μου θύμιζε όλες τις φορές, σε ένα εστιατόριο ή ένα κατάστημα, που χρησιμοποιούσα πιστωτική κάρτα και με ρωτούσαν “Είστε συγγενής;”. Πάντα απαντούσα, 'Όχι'. Μετά με ρωτούσαν κάτι σαν ‘Δεν θα θέλατε να ήσασταν;'».Η Μαίρη Τραμπ λέει ότι στράφηκε στη συγγραφή ενώ βρισκόταν στο Τουσόν της Αριζόνα, το 2017, για «θεραπεία τραύματος».«Σε μια άσκηση» γράφει, «μου ζητήθηκε να γράψω έξι λόγους για τους οποίους ήθελα να παραμείνω στη θεραπεία. Για τον αριθμό έξι έγραψα: «».