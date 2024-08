Βρετανία: Το BBC αφαίρεσε διαφήμιση για το Children in Need όπου συμμετείχε ο 17χρονος ύποπτος για τη δολοφονία τριών παιδιών

Κλείσιμο

Το BBC αφαίρεσε τη διαφημιστική καμπάνια που είχε γίνει το 2018 για τη φιλανθρωπική οργάνωση «Children in Need» του καναλιού καθώς σε αυτή συμμετείχε ο 17χρονος-σήμερα- Άξελ Ρουντακουμπάνα που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε μικρά παιδιά, σε μια σχολή χορού του Σάουθπορτ , σκοτώνοντας τρία κοριτσάκια.Στο βίντεο που είχε δημοσιευτεί ήταν ντυμένος ως Doctor Who, φορώντας μια καμπαρντίνα και γραβάτα για να μοιάζει στον σταρ της γνωστής τηλεοπτικής σειράς.Εκπρόσωπος του BBC Children in Need είπε ότι. «Τα θερμά μας συλλυπητήρια εκφράζονται σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση», είπε.Το SkyNews σημειώνει ότικαι δεν είχε καμία σχέση με κανένα project του Children In Need.Ο 17χρονος- σήμερα- εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Πέμπτη, κατηγορούμενος για τις δολοφονίες της Alice Dasilva Aguiar, εννέα ετών, της 6χρονης Bebe King και της 7χρονης Elsie Dot Stancombe.Κατηγορείται επίσης για τις απόπειρες δολοφονίας της δασκάλας της γιόγκα Leanne Lucas, του επιχειρηματία John Hayes και οκτώ παιδιών, που δεν κατονομάζονται για νομικούς λόγους, και για την κατοχή ενός κουζινομάχαιρου με κυρτή λεπίδα.Μια ακρόαση για την ένσταση και την προετοιμασία της δίκης έχει οριστεί για τις 25 Οκτωβρίου στο Liverpool Crown Court, με μια προσωρινή ημερομηνία δίκης, διάρκειας έξι εβδομάδων, προγραμματισμένη για τις 20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.