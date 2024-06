Τενερίφη: 19χρονος Βρετανός εξαφανίστηκε μυστηριωδώς - Οι τραβηγμένες θεωρίες συνωμοσίας για το τι συμβαίνει

Ο αδερφός και ο πατέρας του Τζέι Η μητέρα του Τζέι με τον 19χρονο

Πάντως, η οικογένεια του Τζέι μοιράστηκε μια εικόνα του από κλειστό κύκλωμα καμερών που δείχνει τον νεαρό στην ίδια πόλη. Στη φωτογραφία, φαίνεται μια φιγούρα να περπατά δίπλα από μια εκκλησία περίπου στις 18:00 τη Δευτέρα, περίπου 7 χιλιόμετρα από το χωριό Masca, στο οποίο ο Τζέι ήταν γνωστό ότι περιπλανιόταν για τελευταία φορά. Ο δήμαρχος Navarro είπε: «Γνωρίζουμε ότι η αστυνομία ερευνά τις κάμερες. Ζήτησαν πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας του δημαρχείου και συνεργάζονται επίσης με την εταιρεία που χειρίζεται αυτές τις κάμερες».Η μαμά του Τζέι, Ντέμπι Ντάνκαν, πήρε το αεροπλάνο για την Τενερίφη αμέσως μετά την εξαφάνιση του γιου της, εκφράζοντας στους δημοσιογράφους την πεποίθησή της πως έχει πέσει θύμα απαγωγής. Στις έρευνες βοηθάει και ένας κρυφαίος- σύμφωνα με βρετανικά μέσα- Βρετανός ντετέκτιβ, ο Williams Thomas, ο οποίος πήγε στην Τενερίφη και βοηθά την οικογένεια του νεαρού, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να βρει απαντήσεις «σε τρεις μέρες». «Δεν θέλω να μιλήσω λεπτομερώς αυτή τη στιγμή, αλλά έχω περάσει χρόνο με την οικογένεια και η εστίασή μου τώρα είναι να φτιάξω ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των τελευταίων 24 ωρών πριν εξαφανιστεί ο Τζέι» δήλωσε στη Mirror.Ο μπαμπάς του Τζέι, Γουόρεν Σλέιτερ, προσγειώθηκε στην Τενερίφη την Κυριακή και είπε ότι η εξαφάνιση του γιου του «δεν έχει νόημα». Μαζί με τον άλλο του γιο, Ζακ, και την οικογενειακή φίλη, Ρέιτσελ, ο Γουόρεν αποκάλυψε ότι έβαλε αφίσες για το αγνοούμενο παιδί του.Ο Βρετανόςστην Τενερίφη και οι Ισπανοί διασώστες δεν έχουν σταματήσει να «χτενίζουν» το απόκρημνο ορεινό έδαφος όπου εθεάθη για τελευταία φορά, την ώρα που στο διαδίκτυο οι θεωρίες συνωμοσίες φουντώνουν.Η οικογένεια και οι φίλοι του Τζέι λένε ότι το ενδιαφέρον που προκάλεσε η υπόθεση στο διαδίκτυο επιδεινώνει τη στενοχώρια τους σε μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κανείς, εκφράζοντας τους φόβους τους ότι ο διαδικτυακός «θόρυβος» γύρω από την υπόθεση θα μπορούσε ακόμη και να εμποδίσει την έρευνα.Μια ομάδα στο Facebook που δημιουργήθηκε από έναν φίλο της οικογένειας, για να μοιράζονται πληροφορίες και να ζητούν βοήθεια, με όνομα «JAY SLATER MISSING – ONLY OFFICIAL GROUP» έχει περισσότερα από μισό εκατομμύριο μέλη.Σύμφωνα με τον Guardian, υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα, με το όνομα «Jay Slater Discussions and Theories», έχοντας σχεδόν 300.000 μέλη. Σε αυτήν την ομάδα, «ορισμένες από τις θεωρίες συνωμοσίας είναι τόσο τραβηγμένες» επισημαίνει το βρετανικό μέσο. «Σκέφτεται κάποιος άλλος ότι ίσως ο καρχαρίας που εντοπίστηκε στα Κανάρια να έχει κάποια σχέση με αυτόν;», γράφει ένας.Άλλες δημοφιλείς θεωρίες υποδηλώνουν ότι ο Σλέιτερ έχει απαχθεί από «μαροκινές συμμορίες ναρκωτικών», ότι η εξαφάνισή του είναι «fake» για να αποσπάσει χρήματα σε δωρεές από το κοινό ή ότι η μαφία έπαιξε με κάποιο τρόπο ρόλο στην εξαφάνισή του.Ακόμη και ο«Η Λούσι δεν υπάρχει», με τις εικασίες να εξαπλώνονται αστραπιαία στο X και στο TikTok, όπου οι χρήστες μοιράζονται τις δικές τους θεωρίες. Ο, ταξίδεψε στην Τενερίφη για να συμμετάσχει στην αναζήτηση, ανεβάζοντας βίντεο στο TikTok. «Παρακολουθούσα την ιστορία και δεν το σχεδίαζα, αλλά μόλις άκουσα ότι χρειάζονταν βοήθεια, τότε είπα να έρθω», είπε στο Sky News.Άλλες σκληρές αναρτήσεις υποστηρίζουν ψευδώς πως «είναι σπίτι τώρα» ή ότι «βρέθηκε ένα πτώμα». Εν τω μεταξύ, φίλοι του υποστηρίζουν ότι τα «τρολ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσηςΆλλες θεωρίες συνωμοσίες έχουν βάλει στο στόχαστρο τους φίλους και τους συγγενείς του Σλέιτερ.Σε συνέντευξή της στον Guardian, η μητέρα του 19χρονου περιέγραψε τις διαδικτυακές εικασίες ως «φρικτές» και είπε ότι η ισπανική αστυνομία της είχε πει ότι μπορεί πράγματι να εμποδίσει την έρευνά τους. «Οι άνθρωποι πιστεύουν στις θεωρίες συνωμοσίας ως έναν τρόπο να εξηγήσουν τον κόσμο όταν αισθάνονται αβεβαιότητα, αισθάνονται ότι απειλούνται, αισθάνονται κίνδυνο», είπε ο Ντάνιελ Τζόλι, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Nότιγχαμ, προσθέτοντας ότι η διαδικτυακή εικασία είναι επίσης δημοφιλής επειδή «είναι διασκεδαστική για κάποιους».Ωστόσο, είπε: «Μπορεί ενδεχομένως να εκτροχιάσει τις έρευνες επειδή οι άνθρωποι μπορεί πράγματι να καταθέσουν αυτά στην αστυνομία». «Λυπάμαι πραγματικά για αυτά τα σχόλιά σας», έγραψε η Ντάνκαν στη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την οικογένεια. «Ελπίζω πραγματικά να μην πάρω τον γιο μου στο σπίτι νεκρό».