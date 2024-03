Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε σιταποθήκη στο Ντίνπρο - Ένας τραυματίας

Overnight, Ukrainian Air Defense Forces shot down 35 of 39 attack UAVs in Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipro, Cherkasy, Odesa, Kherson, Khmelnytskyi, Vinnytsia, Kyiv and Zhytomyr regions.



photos - the consequences of the shelling of Odesa region pic.twitter.com/WISUuEtbtb