Financial Times: Απόρρητα ρωσικά έγγραφα αποκαλύπτουν πότε και γιατί ο Πούτιν θα ξεκινούσε πυρηνικό πόλεμο

Ένα σενάριο από ταινία τρόμου αποκαλύπτεται μέσα από απόρρητα ρωσικά αρχεία που φέρνουν στο φως οι Financial Times τα οποία και μιλούν για πρόβες της Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν για πιθανή πυρηνική σύγκρουση με μεγάλη παγκόσμια δύναμη.Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times με τίτλο» η Μόσχα έχει εξετάσει τα ενδεχόμενα πυρηνικής σύγκρουσης με πιθανό σενάριο εισβολής στην επικράτειάς της από την Κίνα. Τα απόρρητα έγγραφα, τα οποία είδαν οι Financial Times, περιγράφουν τα κριτήρια για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων που είναι χαμηλότερα από αυτά που η Ρωσία έχει ποτέ παραδεχτεί δημοσίως, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες που εξέτασαν και επαλήθευσαν τα έγγραφα.Το πακέτο των εγγράφων αποτελείται από 29 απόρρητα ρωσικά στρατιωτικά αρχεία που συντάχθηκαν μεταξύ 2008 και 2014, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων για πολεμικές ασκήσεις και τη χρήση πυρηνικών όπλων. Τα κριτήρια για μια ενδεχόμενη πυρηνική απάντηση κυμαίνονται από μια εχθρική εισβολή στο ρωσικό έδαφος έως πιο συγκεκριμένες αφορμές,«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έγγραφα όπως αυτό να αναφέρονται στη δημοσιότητα», δήλωσε ο Alexander Gabuev, διευθυντής του Carnegie Russia Eurasia Center στο Βερολίνο.τονίζει.Τα τακτικά πυρηνικά όπλα της Ρωσίας , τα οποία μπορούν να μεταφερθούν με πυραύλους που εκτοξεύονται από ξηρά ή θάλασσα ή από αεροσκάφη, έχουν σχεδιαστεί για περιορισμένη χρήση στο πεδίο της μάχης στην Ευρώπη και την Ασία, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα «στρατηγικά» όπλα που προορίζονται να στοχεύσουν τις ΗΠΑ. Οι σύγχρονες τακτικές κεφαλές μπορούν ακόμη να απελευθερώσουν σημαντικά περισσότερη ενέργεια από τα όπλα που έπεσαν στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα το 1945.Αν και τα αρχεία χρονολογούνται πριν από 10 και πλέον χρόνια, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι παραμένουν σχετικά με το σημερινό ρωσικό στρατιωτικό δόγμα. Τα έγγραφα παρουσιάστηκαν στους FT από δυτικές πηγές. Τα αμυντικά σχέδια αποκαλύπτουν τις βαθιά ριζωμένες υποψίες για την Κίνα μεταξύ της ελίτ ασφαλείας της Μόσχας, ακόμη και όταν ο Πούτιν άρχισε να διαμορφώνει μια συμμαχία με το Πεκίνο, η οποία ήδη από το 2001 περιελάμβανε μια συμφωνία για τη μη πραγματοποίηση πυρηνικού πρώτου πλήγματος.Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Ρωσία και η Κίνα έχουν εμβαθύνει την εταιρική τους σχέση, ιδίως αφότου ο Σι Τζινπίνγκ ανέλαβε την εξουσία στο Πεκίνο το 2012. Ο πόλεμος στην Ουκρανία εδραίωσε το καθεστώς της Ρωσίας ως κατώτερου εταίρου στη σχέση τους, με την Κίνα να προσφέρει στη Μόσχα μια οικονομική σανίδα σωτηρίας για να βοηθήσει στην αποτροπή των δυτικών κυρώσεων. Ωστόσο, ακόμη και καθώς οι χώρες ήρθαν πιο κοντά, το εκπαιδευτικό υλικό δείχνει ότι η ανατολική στρατιωτική περιφέρεια της Ρωσίας έκανε πρόβες με πολλαπλά σενάρια που απεικόνιζαν μια κινεζική εισβολή.