Αγρότες: Πονοκέφαλο στις Βρυξέλλες προκαλεί το κίνημα των τρακτέρ - Μαζικές διαδηλώσεις ανά την Ευρώπη

FRANCE - Farmers are revolting all over Europe, now France again demands the government stands down Net Zero taxation and stops the flood of cheap grain from Ukraine. Farmers all over the world are uniting. They are your power! Embrace it 🔥 pic.twitter.com/JJx9vdbHiG

IT'S HAPPENING Now the Scottish farmers have begun protesting - It's happening all over Europe. Did you hear about this on the news? 🚜🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🚜🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🚜🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/lEePVtoBrT

Dutch farmers 🇳🇱

German farmers & truckers 🇩🇪

Polish farmers 🇵🇱

Romanian farmers & truckers 🇷🇴

French farmers 🇫🇷



Blue-collar workers across Europe have had enough. They are mobilising huge protests against governments who threaten their livelihoods.pic.twitter.com/agfjqQISqO — James Melville 🚜 (@JamesMelville) January 21, 2024

The German farmers protest has only received limited amounts of media coverage. Farmers protests are springing up across Europe and it should be headline news everywhere. Sometimes the most telling story is the one that the media doesn’t broadcast.pic.twitter.com/T8hbDWsucx — James Melville 🚜 (@JamesMelville) January 20, 2024

European farmers have continuously protested and done everything to sound the alarm and stand without blame for what now risks following in Europe and thus the rest of the world. #NoFarmersNoFood 🌾 #FarmersProtest2024 #Berlin pic.twitter.com/nqxnPT6HPw — 𝒽𝒾𝓂𝓁𝒶𝒿𝑜𝓇𝒹 ᥫ᭡ (@himlajord) January 22, 2024

Ωστόσο οι αγρότες στην Ολλάνδία, σε μία χώρα που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας τροφίμων στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντέδρασαν με οργή, ρίχνοντας κοπριά και σκουπίδια στους δρόμους και αποκλείοντας αποθήκες σούπερ μάρκετ.Οι διαμαρτυρίες τους προκάλεσαν την υποστήριξη μεταξύ άλλων και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ολλανδοί αγρότες πολεμούν την «κλιματική τυραννία».Όσον αφορά στην ανατολική Ευρώπη, τους τελευταίους μήνες, έντονες είναι οι αντιδράσεις στην Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, όπου οι παραγωγοί τροφίμων διαμαρτύρονται για αθέμιτο ανταγωνισμό.Αφού η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία και εμπόδισε τη χώρα να χρησιμοποιεί τη Μαύρη Θάλασσα για να εξάγει τα προϊόντα της, η ΕΕ ανέστειλε τους τελωνειακούς δασμούς στις εισαγωγές από την Ουκρανία και δημιούργησε διαδρόμους ώστε το Κίεβο να μπορεί να διακινεί τα δημητριακά του μέσω της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές.Όμως, λόγω των προβλημάτων μετακίνησης, τα σιτηρά άρχισαν να συσσωρεύονται στις χώρες της ΕΕ και να καταγράφεται πτώση στις τιμές.Αγρότες με τα τρακτέρ τους στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μπλόκαραν τα συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία ενώ στην Πολωνία η οργή που ξεσηκώθηκε προκάλεσε την παραίτηση του υπουργού Γεωργίας, τον Απρίλιο του 2023.Στη Γερμανία, οι αγρότες έχουν ξεσηκωθεί από τις αρχές Ιανουαρίου για το σχέδιο της κυβέρνησης να καταργήσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα καύσιμα των γεωργικών μηχανημάτων.Στις 8 Ιανουαρίου, συγκεκριμένα, ξεκίνησαν τις πανεθνικές συγκεντρώσεις, αποκλείοντας πολλά κέντρα πόλεων και μεγάλες οδικές αρτηρίες με τρακτέρ, ενώ έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να διεκδικούν τα αιτήματά τους.Οι αγρότες στη Γαλλία είναι επίσης δυσαρεστημένοι από την αύξηση του κόστους παραγωγής και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.Το φθινόπωρο, γύρισαν ανάποδα τις πινακίδες για να δείξουν ότι ο ίδιος ο κόσμος είναι ανάποδα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αποκλείσει δεκάδες μεγάλους αυτοκινητόδρομους και έναν πυρηνικό σταθμό. Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν ένα αυτοκίνητο προσπάθησε να περάσει με τη βία μέσα από ένα οδόφραγμα στην Αριέζ, στη νότια Γαλλία.