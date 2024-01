Κακοκαιρία: Βαρύς χειμώνας στην Ευρώπη - Χιονοπτώσεις φέρνουν ακυρώσεις πτήσεων και χάος στις μετακινήσεις

UK weather maps: Exact date snow bomb will be unleashed on Britainhttps://t.co/UtuiJHimIl pic.twitter.com/2dTyi51mpd — Daily Express (@Daily_Express) January 17, 2024

UK Weather: Britain Braces for Coldest Night of the Winter So Far with Temperatures Predicted to Plunge to Record -15°C Tonight as Yellow Warnings for Snow and Ice Cover North of the Country Until Thursday Issued https://t.co/tk4hyt2Q9A pic.twitter.com/1mYM8qc23X — LKJ News Reporter also founder, CEO Jaggar Street (@ladyjaggar) January 17, 2024

This is the weather in Oslo, Norway today pic.twitter.com/6xjl2ok3Q0 — Kamilla Ali (@69_kamilla) January 17, 2024

Great morning weather in Gothenburg, Sweden today. pic.twitter.com/pQlcBGbZQq — Kari Salmela 🇫🇮 🇪🇺 🇺🇦 (@TheApilas) January 17, 2024

Norway does a snow… and the country is still going! pic.twitter.com/trRYK8vIja — IanMS_AFC (@IMS_AFC) January 16, 2024

I Norwegiowie nie dali rady ze śniegiem. Nad lotniskiem Gardermoen w Oslo pada tak gęsty śnieg, że samoloty nie widzą tylnych świateł. Avinor zamyka przestrzeń powietrzną na następne dwie godziny. pic.twitter.com/Kiwwor0yev — Roman_P 🇵🇱🇳🇴 (@RomanP314) January 17, 2024

South Norway is buried under under snow, South Norway has faced relentless snow flooding, especially in Arendal, where an astounding 70cm (27.6 inches) of snow accumulated in a single day. As a result, local Authorities were forced to close schools and kindergarten. Due to the… pic.twitter.com/uGh2OuXrNU — Abbas khan (@boostYourSkill) January 16, 2024

For the people that complain they have too much snow...welcome to Norway pic.twitter.com/qjd26FHhoN — Deborah Bucher (@deborah_bucher) January 16, 2024

Snow day in Norway (we usually don't do those)

schools are closed

airport closed

trains/busses are not running

first responders are stuck

my cat pissed on the porch (thanks)

❄️we KNOW snow - but 'snow day' used to be a joke #climatechange #arcticvortex pic.twitter.com/mkSdnXqVfp — Slava Ukraini - Vote Blue (@SoonReachLin) January 17, 2024

Με τον πιο βαρύ χειμώνα των τελευταίων ετών έρχεται αντιμέτωπο και το Ηνωμένο Βασίλειο με τη μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει ειδική προειδοποίηση και τη Σκωτία να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα καθώς ο υδράργυρος έχει πέσει ακόμη και στους -14 βαθμούς κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί από το 2010. Πάνω από 100 σχολεία έχουν κλείσει, ενώ υπάρχουν φόβοι για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος αφού αναμένεται να πέσει επιπλέον χιόνι. Τσουχτερό το κρύο και στο Λονδίνο με τον υδράργυρο να δείχνει ακόμη και -6 βαθμούς.Εξακολουθεί να επελαύνει το κύμα ψύχους στη Σκανδιναβία, με τη Νορβηγία να αντιμετωπίζει μία πρωτοφανή κακοκαιρία και τις χιονοπτώσεις να δημιουργούν εκτεταμένα προβλήματα, ειδικά στις συγκοινωνίες, σε σημείο που έκλεισε το αεροδρόμιο του Όσλο.Την ίδια στιγμή, πολλά δρομολόγια τρένων και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς ακυρώθηκαν.Για το κλείσιμο του αεροδρομίου η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor επισήμανε τα εξής: «Αυτό είναι υπερβολικά σπάνιο… υπάρχει τόσο πολύ χιόνι που οι πιλότοι δεν μπορούν να δουν τα φώτα στο έδαφος και έτσι διακόψαμε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις. Πρώτα η ασφάλεια».Η κυκλοφορία των τρένων σε τμήματα της ανατολικής Νορβηγίας επίσης σταμάτησε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία Bane Nor.Η δημοτική αρχή στο Όσλο εκφράζει ανησυχία για τους ηλικιωμένους, με τον δήμο να ετοιμάζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να ενεργοποιούνται συναγερμοί ασφαλείας.Παρά το γεγονός ότι τα συνεργεία εκχιονισμού είναι σε ετοιμότητα, η πρόσβαση τα σπίτια είναι δύσκολη.Στο μεταξύ, το νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο εξέδωσε προειδοποίηση λόγω χιονιού και ανέμων για τα τμήματα της νότιας και ανατολικής Νορβηγίας.«Περιμένουμε ακόμα πολύ περισσότερο χιόνι στην ανατολική Νορβηγία» δήλωσε μετεωρολόγος, ενώ πρόσθεσε ότι η χειρότερη χιονόπτωση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης από το Όσλο και προς τα νότια.Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, το σύστημα χαμηλών πιέσεων θα κινηθεί προς τη Σουηδία, προκαλώντας σφοδρές χιονοπτώσεις.