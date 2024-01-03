Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Τόκιο

Η νέα BMW M2 υπενθυμίζει τον πραγματικό λόγο που δημιουργήθηκαν τα σπορ μοντέλα και που δεν είναι άλλος από την οδηγική απόλαυση και τις συγκινήσεις της επιτάχυνσης.
なんか秋葉原駅の山手線の車内で包丁振り回したらしい、、、怪我人も出てるし、、、犯人女だったし、、、ホストか何かなのかな？？ pic.twitter.com/APGnMSqzH2— ŧ‹”ŧ‹”ŧ‹”ŧ‹”ﾊﾙｸﾝŧ‹”ŧ‹”ŧ‹”ŧ‹” (@hahanoruru) January 3, 2024
秋葉原で女さん手錠多分かけられて捕まる— 赤い江戸川店長(KRR🦐 (@kazunable_ecn13) January 3, 2024
凶器持ちの可能性有り
シールド持って警察動いて逮捕 pic.twitter.com/HuDYiDQ6Oh
BREAKING: Four people have been stabbed on a train in Tokyo, according to the broadcaster NHKhttps://t.co/jMGvvMpTgH— Sky News (@SkyNews) January 3, 2024
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