Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Τόκιο

στον σταθμό Ακιχαμπάρα, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών.

BREAKING: Four people have been stabbed on a train in Tokyo, according to the broadcaster NHKhttps://t.co/jMGvvMpTgH



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/sXNva5Act9