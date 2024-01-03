Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Τόκιο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Επίθεση με μαχαίρι Τόκιο

Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Τόκιο

Συνελήφθη μία γυναίκα ως ύποπτη για την επίθεση - Κρατούσε μαχαίρι

japanpolice
Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε τρένο στο Τόκιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Το τρομακτικό περιστατικό έγινε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς και λίγο αργότερα ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια.



Όπως έχει γνωστό, συνελήφθη μία γυναίκα που κρατούσε μαχαίρι στον σταθμό Ακιχαμπάρα, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών.

Κλείσιμο

Η επίθεση σημειώθηκε περί τις 23:00, ώρα Ιαπωνίας, με τα περοπολικά και τα ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο.

Το συμβάν καταγράφεται σε μία περίοδο που η Ιαπωνία μετρά τις πληγές της από τον φονικό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που κόστισε τη ζωή σε πάνω από 60 ανθρώπους, αφήνοντας παράλληλα χιλιάδες άστεγους λόγω κατάρρευσης σπιτιών, ενώ η μάχη για την ανάσυρση επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Τα τιμολόγια ρεύματος όλων των προμηθευτών για τον Ιανουάριο

Bloomberg: Το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασσελάκη δεν του βγαίνει

Εφορία: Τι φέρνει το 2024 σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων

Thema Insights

Είναι αυτό το καλύτερο business laptop;

Η επιλογή του κατάλληλου lapop για έναν επαγγελματία ήταν πάντα μια πρόκληση, αλλά αυτό το μοντέλο θα κάνει την απόφασή σας πιο εύκολη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης