In Kharkov, the Kharkiv Palace hotel, where foreign mercenaries were located, was attacked

Russian forces this eve struck Kharkiv Palace Hotel in Kharkiv. The hotel is one of the main places for foreign journalists, humanitarian volunteers, dignitaries. I've stayed countless times myself. The attack follows Friday's massive Russian bombing.

Shelling of the center of #Kharkiv is reported



In particular, the Kharkiv Palace hotel was damaged. Medics are treating 8 injured, all hospitalized.



As a result of the shelling there is damage only to civilian infrastructure: medical facility, apartment buildings, stores and…

This is Kharkiv Palace Hotel tonight—I've stayed here many, many times. It's frequently filled with journalists and aid workers. Praying for the staff and friends who are often there. Still waiting to hear from some friends. Russia is a terrorist state and must be stopped.

«Τίποτα δεν θα μείνει ατιμώρητο» δήλωσε η Μόσχα μετά την ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοροντ και πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας χτυπήματαστο Χάρκοβο. Από τη ρωσική επίθεση επλήγη ιατρικό ίδρυμα, ξενοδοχείο και άλλοι μη στρατιωτικοί στόχοι προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ολεγκ Σινεχούμποφ στο Telegram.«Οι κατοχικές δυνάμεις έπληξαν στον κεντρικό τομέα του Χάρκοβο…χτύπησαν αποκλειστικά μη στρατιωτικές υποδομές. Σε αυτές περιλαμβάνονται ένα ιατρικό ίδρυμα, συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα και δημόσιοι χώροι», έγραψε ο κυβερνήτης διευκρινίζοντας ότι η ρωσική επίθεση περιλάμβανε έξι πλήγματα.