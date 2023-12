Αγωγή των New York Times κατά OpenAI και Microsoft γιατί «εκπαίδευσαν» το ChatGPT με τα άρθρα τους

Κλείσιμο

Αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων διεκδικούν οι New York Times από την OpenAI γιατί, όπως ισχυρίζεται η εφημερίδα, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης «εκπαίδευσε» το ChatGPT με τα κείμενα της εφημερίδας.Η αγωγή, η οποία κατονομάζει επίσης τη Microsoft , αναφέρει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνες για ζημίες «δισεκατομμυρίων δολαρίων».Θεωρεί, ειδικότερα, ότι «εκατομμύρια άρθρα» που δημοσιεύθηκαν από τους New York Times. Υποστηρίζει ακόμη ότι το μοντέλο ανταγωνίζεται πλέον την εφημερίδα ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών.Ακόμη, όπως αναφέρει το BBC , η αγωγή ισχυρίζεται ότι, όταν το ChatGPT ερωτάται σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα, μερικές φορές παράγει κατά λέξη αποσπάσματα από άρθρα των New York Times, στα οποία η πρόσβαση γίνεται με συνδρομή. Αυτό, κατά τους New York Times, σημαίνει ότι οι αναγνώστες μπορούν να λαμβάνουν περιεχόμενο της εφημερίδας χωρίς να πληρώνουν, άρα χάνονται έσοδα από συνδρομές και διαφημίσεις.Το ChatGPT, όπως όλα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα,Η αγωγή, που κατατέθηκε την Τετάρτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, αποκαλύπτει ότι οι New York Times προσέγγισαν τον Απρίλιο τη Microsoft και την OpenAI για να επιδιώξουν «φιλική λύση» σχετικά με τα πνευματικά της δικαιώματα, αλλά χωρίς επιτυχία.Τον Σεπτέμβριο μια παρόμοια υπόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ασκήθηκε από ομάδα Αμερικανών συγγραφέων, μεταξύ των οποίων ο συγγραφέας του «Game of Thrones»Είχε προηγηθεί η αγωγή της κωμικούτον Ιούλιο, καθώς και μια ανοιχτή επιστολή που υπογράφηκε από τη, η οποία ζητούσε από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να τους αποζημιώσουν για τη χρήση του έργου τους.