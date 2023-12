Χριστούγεννα: Η Βηθλεέμ πενθεί, η Ουκρανία γιορτάζει με τη Δύση

Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але день вже починає збільшуватися, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні це наша спільна мета, спільна мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. Христос рождається! Славімо його! ____ The nights before Christmas are the longest of the year. However, the day has already begun to lengthen and the light has begun to prevail. The light grows stronger. Day by day and step by step, the darkness retreats. Darkness will eventually lose. Evil will be defeated. Today, this is our common goal, our common wish, and what we pray for. For our freedom. For our victory. For our Ukraine. Christ is Born! Glorify Him!