Reuters: «Πολλές αλλά διαχειρίσιμες» οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Πούτιν ενόψει των εκλογών του 2024

Η ικανότητα του εργατικού δυναμικού έχει φθάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, δήλωσε ο Ντμίτρι Κουλίκοφ, διευθυντής του οίκου αξιολόγησης ACRA. «Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα είναι περιορισμένη από την πλευρά της προσφοράς, με αποτέλεσμα οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ να μειωθούν από περίπου 3% το 2023 πιο κοντά στο δυνητικό ποσοστό του 1-2%», δήλωσε ο Κουλίκοφ.Οι σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές στη μεταποίηση και τον στρατό, καθώς και η δημοσιονομική στήριξη για τις οικογένειες που επηρεάζονται από τον πόλεμο και την επιστράτευση, οδηγούν σε αύξηση των μισθών.Ύστερα από συρρίκνωση το 2022, τα πραγματικά εισοδήματα αναμένονται να ανακάμψουν σημαντικά φέτος αλλά ανισομερώς μεταξύ των κλάδων και των περιοχών, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να κάνουν περικοπές, ειδικά σε εισαγόμενα προϊόντα.Καθώς η ρωσική οικονομία ανακάμπτει από συρρίκνωση 2,1% το 2022, το βασικό ερώτημα είναι πώς η οικονομία θα αντιμετωπίσει την υπερθέρμανση, με τους περιορισμούς στην πλευρά της προσφοράς πιθανόν να οδηγούν σε κάμψη της ανάπτυξης, δήλωσε ο Λίαμ Πιτς, οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στην Capital Economics.«Τα νοικοκυριά έχουν βιώσει μεγάλη αύξηση στα εισοδήματά τους αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι διατηρήσιμο», δήλωσε ο Πιτς. «Ο υψηλότερος πληθωρισμός σημαίνει μεγαλύτερη πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών ενόψει των εκλογών».Η συγκράτηση του πληθωρισμού είναι δουλειά της κεντρικής τράπεζας. Έχοντας ήδη αναγκαστεί να προχωρήσει σε νομισματική σύσφιξη 750 μονάδων βάσης από τον Ιούλιο, η τράπεζα αναμένεται από πολλούς να προχωρήσει εκ νέου σε αύξηση στο 16% στις 15 Δεκεμβρίου. Ύστερα από διψήφιο πληθωρισμό το 2022, ο πληθωρισμός φέτος εκτιμάται γύρω στο 7,5%, και πάλι υψηλότερα από τον στόχο του 4% της τράπεζας.«Είναι λογικό ο πληθωρισμός να φθάσει ακόμα και το 10% την επόμενη χρονιά διότι η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα», δήλωσε ο Πιτς.Αλλά τελικά, η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη προς το παρόν, ειδικά καθώς ο πληθυσμός προσαρμόζεται στις τακτικές αυξήσεις τιμών, όσο κι να είναι δύσκολο.Η κεντρική τράπεζα φυσικά και θα μιλήσει με επιφυλακτικότητα για τον πληθωρισμό, δήλωσε η Ελίνα Ριμπάκοβα, από το Peterson Institute for International Economics and the Kyiv School of Economics (KSE). Αλλά η εξέλιξη ενός σοβαρού πληθωριστικού σπιράλ θα απαιτήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική πίεση, ανεξέλεγκτη υποτίμηση του ρουβλίου και την κεντρική τράπεζα να υστερεί στην ανταπόκρισή της, πρόσθεσε η ίδια.Οι αρχές ανταποκρίθηκαν με αυξήσεις επιτοκίων και έλεγχους στις μεταφορές κεφαλαίων στη βουτιά του ρουβλίου πέραν του επιπέδου των 100 ρουβλίων ανά δολάριο φέτος και η μεγάλη μεταβλητότητα αποτελεί πάντα κίνδυνο. Το ρωσικό νόμισμα κινήθηκε χθες στο επίπεδο των 92,76.Ενώ ένα σχετικά αδύναμο ρούβλι προεξοφλείται στα δημοσιονομικά σχέδια της Ρωσίας και ενισχύει τα κρατικά ταμεία μέσω των εσόδων από εξαγωγές σε ξένο νόμισμα, παράλληλα αυξάνει το κόστος εισαγωγών, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και δημιουργεί τον κίνδυνο για φυγή κεφαλαίων.Οι τιμές πετρελαίου, η «γραμμή ζωής» της ρωσικής οικονομίας, είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το επίπεδο που χρειάζεται η Ρωσία για τη δημοσιονομική της ασφάλεια, παρόλο που υποχώρησαν σε χαμηλό πέντε μηνών αυτή την εβδομάδα.Ο συνδυασμός μιας σειράς από μειώσεις στην παραγωγή από τις χώρες της συμμαχίας ΟΠΕΚ+ και της ευρείας παράκαμψης στο πλαφόν της Δύσης στην τιμή του αργού ενισχύουν τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας.«Θεμελιωδώς, ο μοχλός πίεσης του πλαφόν στην τιμή αυξάνεται υπό πίεση», ανέφερε το Ινστιτούτο KSE σε έκθεσή του τον Νοέμβριο, αναφερόμενος στο πλαφόν της Δύσης των 60 δολαρίων το βαρέλι. «Τον Οκτώβριο, πάνω από το 99% των εξαγωγών ρωσικού αργού που εξορύχτηκε από τη θάλασσα φαίνεται να έχει πωληθεί πάνω από τα 60 δολάρια το βαρέλι».Οι κυρώσεις της Δύσης, που σχεδιάστηκαν για να μειώσουν τη βασική πηγή χρηματοδότησης της Μόσχας, άσκησαν τεράστιες πιέσεις στο έλλειμμα του ρωσικού προϋπολογισμού νωρίς φέτος, αλλά η Μόσχα αναμένει τώρα το έλλειμμα να διαμορφωθεί μόλις στο 1% του ΑΕΠ περίπου.«Εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει στο τρέχον επίπεδο, είναι εξαιρετικά βολικό για τη Ρωσία», δήλωσε η Ριμπάκοβα.Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ