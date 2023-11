Temu στο protothema: Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως η Amazon αλλά δεν τα πουλάμε

Ο κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) εισήχθη το 1992, τροποποιήθηκε το 2006 και αφορά την πολιτική της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών και της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ενισχύσεις μεγαλύτερες των 200.000 Ευρώ και των 100.000 Ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών ανά επιχείρηση, πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή για λόγους ελέγχου της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού.Η Temu είναι σαν να συνδυάζει τα προϊόντα της Shein και της Amazon σε μια κοινή σελίδα, παρέχοντας δωρεάν επιστροφές και αποστολές. Με έντονη διαφήμιση, προσφέρει προϊόντα με μεγάλες εκπτώσεις, τα οποία αποστέλλονται στους καταναλωτές, ως επί το πλείστον απευθείας από την Κίνα. Το όνειρο του κάθε διαδικτυακού καταναλωτή, δηλαδή.Το όνομά της σημαίνει Team Up, Price Down και αν και είναι λίγο δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση της, η ίδια αποτελεί μια διαδικτυακή αγορά που λειτουργεί από την κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου PDD Holdings, με έδρα την Ιρλανδία. Παλαιότερα φαίνεται να είχε τα εκτελεστικά της γραφεία στη Σαγκάη της Κίνας, γεγονός που άλλαξε όταν μετακόμισε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.Η μετεγκατάσταση των εκτελεστικών γραφείων δεν αποτελεί απαραίτητα αρνητική ένδειξη, καθώς πολλές εταιρείες τεχνολογίας -συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών- μετακομίζουν στην Ιρλανδία λόγω των χαμηλών εταιρικών φορολογικών συντελεστών της χώρας. Η εταιρεία αναφέρει ότι ιδρύθηκε στη Βοστώνη το 2022, αλλά η σελίδα της «Σχετικά με εμάς» του ιστότοπου της δεν αναφέρει τη μητρική εταιρεία. Το γραφείο της Temu στη Βοστώνη δεν είναι μια αποθήκη γεμάτη προϊόντα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι είναι το κεντρικό γραφείο που συνδέεται με τα άλλα γραφεία της Temu σε όλο τον κόσμο.Η εφαρμογή ξεκίνησε στην ιαπωνική αγορά τον Ιούλιο και εισήλθε στη Μέση Ανατολή, μέσω του Ισραήλ, και στη Νοτιοανατολική Ασία, μέσω των Φιλιππίνων, τον Αύγουστο. Μέχρι τον Νοέμβριο, είχε κατέβει 250 εκατομμύρια φορές, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Business of Apps. Η στρατηγική της εταιρείας για βαθιές εκπτώσεις μέσω κουπονιών και επιδοτήσεων, καθώς και για μεγάλες δαπάνες σε διαφημίσεις, φαίνεται να αποδίδει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ενώ οι πωλήσεις της αναμένονται να θα ξεπεράσουν τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.Ο λόγος που η εταιρεία είναι τόσο πετυχημένη είναι ότι είναι φθηνή. Αυτό έγκειται, όπως η ίδια εξηγεί, στο γεγονός ότι διατηρεί τα προϊόντα της σε προσιτές τιμές, συνδέοντας τους πελάτες απευθείας με τους προμηθευτές, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ καταναλωτών και πωλητών. Ωστόσο, η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η Temu μπορεί να κατασκευάζει τα προϊόντα της τόσο φθηνά για τους Αμερικανούς καταναλωτές, επειδή η εταιρεία λειτουργεί βάσει του νομικού κενού,de minimis, το οποίο επιτρέπει στις εισαγωγές αξίας κάτω των 800 δολαρίων να έρχονται στις ΗΠΑ χωρίς να πληρώνουν δασμούς, φόρους και τέλη και να υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο.Η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι η Temu μπορεί να κοστολογεί τα προϊόντα της φθηνότερα, χρησιμοποιώντας τη διάταξη αυτή, για να αποφύγει τους εισαγωγικούς δασμούς και τους ελέγχους των αμερικανικών τελωνείων. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας προειδοποίησε ότιτα προϊόντα του ιστότοπου