Με... heavy metal ναυτικοί προσπαθούν να αποτρέψουν επιθέσεις από όρκες στην Ισπανία - Δείτε βίντεο

Ναυτικοί σε απόγνωση επινόησαν μία νέα μέθοδο αντιμετώπισης επιθέσεων από φάλαινα. Mε... heavy metal μουσική προσπαθούν οι ναυτικοί να σταματήσουν τις όρκες που εμβολίζουν βάρκες στην Ισπανία.Έχει παρατηρηθεί ότι κοπάδια φαλαινών δολοφόνων καταστρέφουν βάρκες και ανατρέπουν πλοία, με τους ναυτικούς να αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ειδικά μέτρα.Οι χειριστές σκαφών έχουν, μάλιστα, κοινοποιήσει τις συμβουλές τους σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, μέσω μιας ομάδας που ονομάζεται «Orca Attack Reports», η οποία έχειΔίνοντας μέλος της διαδικτυακής ομάδας συμβουλές για τον τρόπο αντιμετώπισης των επιθέσεων από φάλαινες δολοφόνους, έγραψε: «Heavy metal, ή drum and bass. Έγινε δυνατά...»Ωστόσο, ο Γερμανός ναύτης Φλόριαν Ρατς, ο οποίος χειρίζεται ένα καταμαράν για ταξίδια στην Ιβηρική Χερσόνησο, είπε στους New York Times ότι είχε δοκιμάσει μια παρόμοια μέθοδο και δεν είχε αποτέλεσμα.Ο Ρατς είπε ότι ένα κοπάδι από φάλαινες δολοφόνους χτύπησε τα πηδάλια του σκάφους του και απενεργοποίησε το τιμόνι του, παρά το γεγονός ότι είχε ρίξει άμμο στο νερό και έπαιζε χέβι μέταλ μουσική σε μια προσπάθεια να το αποτρέψει.Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε έναν άλλο ναυτικό να δημιουργήσει λίστα στην πλατφόρμα μουσικής Spotify που ονομάζεται "Metal for Orcas"...