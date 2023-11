Δραματικές εικόνες από τη διάσωση εγκλωβισμένων στα ερείπια του σχολείου στη Τζαμπαλίγια - Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών

Palestinians are trying to evacuate the bodies of martyrs and rescue trapped people from the rubble of a residential building that was completely destroyed by Israeli warplanes in Jabalia refugee camp, north of Gaza. pic.twitter.com/Rtn1ZnHzMK — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 18, 2023

طيران الاحتلال يدمر منزل في مخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/AMY3OQUSfH — Palestine Now. (@PalestineNW) November 18, 2023

Παγκόσμια ανησυχία εγείρει ο μεγάλος αριθμός νεκρών στο κατεστραμμένο σχολείο στη Τζαμπαλίγια ύστερα από τον ισραηλινό βομβαρδισμό. Μέχρι στιγμής ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για 50 νεκρούς, όμως ο αριθμός μπορεί να ανέβει δραματικά.Ο υπεύθυνος της Παλαιστινιακής Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNRWA) ανέφερε ότι έλαβε «φρικιαστικές» φωτογραφίες και τηλεοπτικά πλάνα πολλών ανθρώπων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την επίθεση στο σχολείο της UNRWA που βρίσκεται βορείως της Γάζας.«Αυτές οι επιθέσεις δεν μπορούν να αποτελούν συνήθη φαινόμενα. Πρέπει να σταματήσουν. Μία ανθρωπιστική εκεχειρία δεν μπορεί να καθυστερεί περαιτέρω» ανέφερε ο Γενικός Επίτροπος της UNRWA Φιλίπ Λαζαρίνι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.