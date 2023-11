Πόλεμος στο Ισραήλ: Iρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν συνάντηση του Χαμενεΐ με τον ηγέτη της Χαμάς, Χανίγια

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συναντήθηκε με τον ηγέτη της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη, μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μια ημέρα αφότου αξιωματούχος της Χαμάς είπε ότι οι δυό τους συναντήθηκαν πρόσφατα.

Όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ο Χανίγια, ο οποίος από το 2019 μένει μεταξύ του Κατάρ και της Τουρκίας, "ενημέρωσε τον Χαμενεΐ για τις τελευταίες εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και για τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα καθώς και για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη".

Iran's supreme religious leader Ali Khamenei met with Ismail Haniyeh, the head of the Political Bureau of the Palestinian radical Hamas movement.



According to the information provided, during the meeting, Khamenei and