Ιαπωνία: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε ταχυδρομείο και κρατάει τουλάχιστον έναν όμηρο

🔴 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴: The gunman, who is barricading himself in the Warabi City Post Office, Japan, moments before had also shot at a nearby hospital building, leaving two people injured.



蕨市の郵便局に立てこもった犯人は、その直前に近くの病院の建物にも発砲し、2人が負傷した。 https://t.co/2Iei9yExJD pic.twitter.com/SMGWNuG2dv