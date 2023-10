Air Force One: Το «φρούριο» που προστάτευσε τον Μπάιντεν από τις ρουκέτες της Χαμάς

Κλείσιμο

Η ασφάλεια για κάθε ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ έξω από τη χώρα είναι ο υπ’αριθμόν ένα πονοκέφαλος για τη συνοδεία του, παρά τα πρωτοφανή μέτρα, τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και τα μέσα.Πολλές φορές όμως, είναι ακριβώς αυτά τα μέσα που δίνουν τη δυνατότητα σε ένα πρόεδρο για ένα ταξίδι σε επικίνδυνες περιοχές. πρόεδρος Μπάιντεν αυτή την εβδομάδα είχε βρεθεί στο Ισραήλ που δεχόταν -και δέχεται- καταιγισμό ρουκετών και πυραύλων από τη Χαμάς. Το «όπλο» που είχε στη διάθεσή του ήταν το Air Force One Δεν είναι μόνο το αεροσκάφος που μεταφέρει το εκάστοτε πρόεδρο, αλλά και έναπου μπορεί να αντιμετωπίζει απειλές από το έδαφος ή τον αέρα, έχοντας μόνο αμυντικά συστήματα.Το προεδρικό αεροσκάφος είναι ένα 747- 200b,, τροποποιημένο εκ βάθρων για να υποστηρίξει το ταξίδι του προέδρου και την ασφάλειά του.Από όσα γνωρίζουμε, γιατί, το Air Force One διαθέτει αντίμετρααέρος-αέρος και εδάφους-αέρος που αναζητούν τον στόχο με βάση τη θερμότητά του. Το αεροσκάφος διαθέτει chaff (αερόφυλλα) και φωτοβολίδες που επίσης παραπλανούν τους πυραύλους.Άλλος ένας κίνδυνος που αντιμετωπίζει το Air Force One είναι η. Το προεδρικό αεροσκάφος έχει συσκευές που μπορούν να τα «τυφλώσουν» με παρεμβολές, όπως και να «τυφλώσει» και τα ραντάρ των γειτονικών αεροσκαφών αν αυτό χρειαστεί.Καθοριστικής σημασίας είναι και τα συστήματα κρυπτογράφησης των επικοινωνιών του προέδρου και των επιτελών του. Οι επιβαίνοντες στο Air Force One μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε στον κόσμο, αλλά πρέπει να του κάνουν χωρίς να τους κρυφακούει κανένας.