Το «πολεμικό» γραφείο του Ουίνστον Τσόρτσιλ έγινε υπερπολυτελές ξενοδοχείο - Δείτε φωτογραφίες

Σε στολίδι του Λονδίνου έχει μετατραπεί το εμβληματικό, το γραφείο του πρώην ηγέτη της Βρετανίας,, όπου λαμβάνονταν οι αποφάσεις στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.Όπως γράφει το CNN, σε λίγες ημέρες, το ιστορικό κτίριο αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους πελάτες του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου «Raffles London at The OWO».«Στο κτίριο των 53.900 τετραγωνικών μέτρων, μπορείτε να κοιμηθείτε στο γραφείο του Ουίνστον Τσόρτσιλ», σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο και προσθέτει:«Το ξενοδοχείο διαθέτει 120 δωμάτια και σουίτες, μια αίθουσα χορού 600 ατόμων και το πρώτο spa της εταιρείας «Guerlain» στο Λονδίνο. Τα πολυτελή δωμάτιά του κοστίζουν 1.100 λίρες τη βραδιά.Το «Raffles London» έχει τις... πινελιές δύο αρχιτεκτόνων: του αείμνηστου Γάλλου αρχιτέκτονακαι ΒρετανούΠριν έξι χρόνια, όταν ο Βρετανός αρχιτέκτονας μπήκε για πρώτη φορά στους χώρους του Old War Office (OWO), του ιστορικού ακινήτου στο Whitehall του Λονδίνου, όπου κάποτε στεγάζονταν τα κυβερνητικά γραφεία της Βρετανίας, τους βρήκε σε άθλια κατάσταση.Τα υπόγεια του κτιρίου ήταν γεμάτα υγρασία, τα κλιματιστικά στους διαδρόμους υπολειτουργούσαν. Τίποτα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την προστασία ενός ιστορικού εμβληματικού κτιρίου.Η ιστορία του ξεκινά από το 1898, την εποχή του, όταν το μεγαλοπρεπές συγκρότημα αποτελούσε το γραφείο τουκατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.Σήμερα, έξι χρόνια μετά την έναρξη της τεράστιας ανακαίνισης του κτιρίου από τον αρχιτέκτονα Χαλ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του νέου ξενοδοχείο «Raffles London: «The OWO».Το «Old War Office» είχε ιδρυθεί το 1906, και κόστισε για την ίδρυσή του 210 εκατομμύρια λίρες.