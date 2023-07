🚨VEJA: A torcedora Gabriela Anelli, morta por um torcedor do Flamengo após ser atingida na cabeça por uma garrafa no Allianz Parque, cuidava de crianças autistas e com síndrome de Down para conseguir pagar um plano mensal para assistir aos jogos do Palmeiras. pic.twitter.com/bpumhiNh68