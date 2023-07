Ayer inundaciones en Zaragoza, granizada en Gazteiz, etc, etc. Y que haya #políticos de DERECHAS que dicen que no hay cambio climático y que son chorradas de izquierdistas...

Hay que ser muy gilipollas, tontos, idiotas para seguir votando a esos partidos.

IGNORANTES !!! pic.twitter.com/iqxftFRiqd