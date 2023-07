Κλείσιμο

Ολοκληρώθηκε η ανέγερση του υψηλότερου ουρανοξύστη στην Ιαπωνία, ο οποίος θα ανοίξει επισήμως τις πύλες του το φθινόπωρο, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία Mori Building Co. Ltd.Ο ύψους 330 μ. Azabudai Hills Mori JP Tower, καταρρίπτοντας κατά 30 μέτρα το ρεκόρ που κατείχε ο ουρανοξύστης Abeno Harukas στην Οσάκα.Στους τελευταίους ορόφους έχουν κατασκευαστεί πολυτελείς κατοικίες, ενώ ο νέος ουρανοξύστης θα στεγάσει επίσης τη Βρετανική Σχολή του Τόκιο, ένα ιατρικό ίδρυμα υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου Κέιο, γραφεία εταιριών, καταστήματα και εστιατόρια.όταν υπολογίζεται πως θα ολοκληρωθεί η ανέγερση του ουρανοξύστη που κατασκευάζει η εταιρία Mitsubishi Estate Co. Ltd. κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τόκιο.Αυτός ο ουρανοξύστης είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα για την Ιαπωνία λόγω των σεισμών που γίνονται στη χώρα. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ίδια περιοχή με την Ινδονησία που ονομάζεται «Δακτύλιος της Φωτιάς», η οποία περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτή η περιοχή είναι γνωστή για την υψηλή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητά της, και η Ιαπωνία βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο αυτής της περιοχής.Οι σεισμοί στην Ιαπωνία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές καταστροφές λόγω της υψηλής πυκνότητας του πληθυσμού. Άλλωστε, η χώρα έχει υποστεί μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου σεισμού και του τσουνάμι του 2011.Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ