ΝΑΤΟ: Βίντεο και φωτογραφίες από τη μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση με συμμετοχή της Ελλάδας

The largest air force deployment exercise in NATO history, Air Defender 23, kicks off today

From 12 to 23 June, 10,000 participants from 25 countries will train on 250 aircraft, including 190 combat aircraft, in European airspace.

The exercise's large scale operations involve almost 10,000 personnel & more than 250 aircraft from 25 nations & NATO



Ως μήνυμα στη Μόσχα σχετικά με τις αποτρεπτικές δυνατότητές του ΝΑΤΟ εκλαμβάνεται ηστην ιστορία της Συμμαχίας που περιλαμβάνει 250 στρατιωτικά αεροσκάφη και πάνω από. Την έναρξη της άσκησης ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα η γερμανική Πολεμική Αεροπορία (Luftwaffe).Κατά τη διάρκεια της άσκησης «Air Defender 2023», διάρκειας δύο εβδομάδων, μαχητικά αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν αμυντικούς ελιγμούς στον γερμανικό και ευρωπαϊκό εναέριο χώρο υπό τη διοίκηση της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας.«Η στρατιωτική άσκηση θα επιδείξει τη δύναμη του ΝΑΤΟ και της διατλαντικής συμμαχίας», επισήμανε ο αντιπτέραρχος Ίνγκο Γκέρχαρτς, αρχηγός της Luftwaffe.«Είμαστε μια αμυντική συμμαχία και σε περίπτωση επίθεσης, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το έδαφος του ΝΑΤΟ και αυτό πρέπει απλώς να το αποδείξουμε», διεμήνυσε ο αντιπτέραρχος στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RBB. Επέμεινε πάντως, ότι η άσκηση δεν συνιστά απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία προτάθηκε για πρώτη φορά από τη Γερμανία το 2018, και σχεδιάστηκε τα επόμενα χρόνια.Ο Γκέρχαρτς είπε ότι η Γερμανία έχει επίγνωση των ευθυνών της και θέλει να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο για την ασφάλεια της Ευρώπης. «Αναλαμβάνουμε τώρα την ευθύνη, δείχνουμε ότι παίρνουμε κάτι στα χέρια μας» σχολίασε.Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι αεροπορικές δυνάμεις 25 χωρών θα εξασκηθούν σε κοινές επιχειρήσεις, απαντώντας σε προσομοίωση επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ.