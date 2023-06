A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

While @UN and @antonioguterres are still asleep, the water level in Nova Kakhovka is still dramatically increasing. pic.twitter.com/CyBkelco3z — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

❤️‍🩹Residents of a flooded neighborhood in #Kherson save themselves and animals



📷: Suspilne News pic.twitter.com/9HOCyRYznU — KyivPost (@KyivPost) June 6, 2023

Photos from Sadove settlement downstream of Kakhovka Dam, Kherson oblast, taken and sent to me by friend and Ukrainian volunteer Zoriana Stelmakh. Evacuations still underway, boats being used, water level still rising "fast," she says. pic.twitter.com/djseh25kGj — Christopher Miller (@ChristopherJM) June 6, 2023

Η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα τηςμειώνεται κατά 35 εκατοστά την ώρα, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, διορισμένος αξιωματούχος από την Μόσχα του ελεγχόμενου τμήματος τηςΝωρίτερα, ο διορισμένος από την Ρωσία κυβερνήτης της ουκρανικής περιοχής Ζαπορίζια δήλωσε ότι το επίπεδο του ταμιευτήρα της Καχόβκα κοντά στον, έπεσε κατά 2,5 μέτρα και αναμένεται να πέσει έως και τα 7 μέτρα, ως αποτέλεσμα του ρήγματος στο φράγμα Καχόβκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.Το ρήγμα στο φράγμα της Καχόβκα, το οποίοτης Ζαπορίζια, έχει εντείνει τους φόβους μιαςστον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύρραξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανία.Εξάλλου, ο διορισμένος από την Μόσχα δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Νόβα Καχόβκα δήλωσε ότι το επίπεδο του νερού στην πόλημετέδωσε το TASS.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ