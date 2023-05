ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο της Ατλάντα - Ένας νεκρός, ταυτοποιήθηκε ο δράστης

West Peachtree, στο ιατρικό κέντρο Northside Hospital Medical. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τέσσερις τραυματίες, από τους οποίους τρεις ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.



Η αστυνομία της Ατλάντα ανέφερε ότι ο δράστης ονομάζεται Ντέιον Πάτερσον και είναι 24 ετών.





Suspect Name - DEION PATTERSON DOB: 10/98 Call 911 --DO NOT approach him He is considered Armed and Dangerous https://t.co/9ZonHDFPva









Ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί, όμως οι Αρχές έχουν δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες του, σε μια προσπάθεια να τον ταυτοποιήσουν.



Με δημόσια έκκλησή τους, παρακαλούν όποιον γνωρίζει περισσότερα για τον δράστη να ενημερώσει, ενώ κάνουν λόγο για έναν επικίνδυνο άνδρα που παραμένει ασύλληπτος και οπλοφορεί.







Currently at work in lockdown here inside Northside and there’s an active shooter. Please be safe 🙏🏾 pic.twitter.com/FoVxNSeYme