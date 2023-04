Κάρεν ΜακΝτούγκαλ: Ο Τραμπ προσπάθησε να εξαγοράσει τη σιωπή και της πρώην Playmate

Κάρεν ΜακΝτούγκαλ

Μπορεί η πρώην πορνοστάρ,, να οδήγησε στο εδώλιο των τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , καθώς του ασκήθηκε ποινική δίωξη με την κατηγορία του χρηματισμού της, ωστόσο, χθες ο εισαγγελέας στο δικαστικό μέγαρο του Μανχάταν αναφέρθηκε και σε μία ακόμη γυναίκα: την «Woman 1».Πρόκειται για την 54χρονη σήμερα, η οποία φέρεται να δωροδοκήθηκε από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο για να κρατήσει το στόμα της κλειστό.Η ΜακΝτούγκαλ είναι πρώην μοντέλο του περιοδικού «Playboy».Όπως και η Στόρμι Ντάνιελς ισχυρίστηκε ότι είχε ερωτική σχέση με τον Τραμπ που διήρκεσε. Από την πλευρά του, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ αρνείται κατηγορηματικά κάτι τέτοιο.Σε συνέντευξή της στο CNN, η ΜακΝτούγκαλ δήλωσε το 2018 ότι είχε ερωτευτεί τον Τραμπ και ότι η σχέση τους ξεκίνησε λίγο αφού η σύζυγός του Μελάνια γέννησε τον γιο τους Μπάρον.Μάλιστα τότε ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την Μελάνια, για την υποτιθέμενη σχέση της, λέγοντας:«Λυπάμαι. Δεν θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο. Όταν κοιτάζω πίσω, εκεί που ήμουν τότε, ξέρω ότι είναι λάθος».Η μελαχρινή κοπέλα γεννήθηκε στο. Έζησε την παιδική της ηλικία στο Μίσιγκαν και, όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα «ΝewΥorkPost», ξεκίνησε για πρώτη φορά το μόντελινγκ σε διαγωνισμούς με μαγιό σε ηλικία 20 ετών.Εντάχθηκε στο «Playboy» όπου κέρδισε τον διαγωνισμό «Playmate of the Year» το 1998 και ψηφίστηκε ως «Playmate of the 90s», δεύτερη μετά την διάσημη ναυαγοσώστρια του «Baywatch», Πάμελα Άντερσον.Αργότερα εργάστηκε ως μοντέλο γυμναστικής, και έγινε η πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Men's Fitness» το 1999. Εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και σε δευτερεύοντες ρόλους σε διάφορες ταινίες.