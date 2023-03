ΗΠΑ: Η Γερουσία απέσυρε την εξουσιοδότηση στον πρόεδρο για χρήση του στρατού στο Ιράκ

Περισσότερα από 20 χρόνια μετά την εισβολή στο Ιράκ που ενέπλεξε τις ΗΠΑ σε έναν αιματηρό και πανάκριβο πόλεμο, η αμερικανική Γερουσίανα κάνει χρήση του στρατού έξω από τα σύνορα της χώρας. Γερουσία ψήφισε με διακομματική πλειοψηφία υπέρ της άρσης την Τετάρτη με 66 ψήφους έναντι 30 ψήφων. Παράλληλα θα αρθεί και η εξουσιοδότηση για τον πόλεμο στο Ιράκ το 1991.Οι γερουσιαστές που ψήφισαν υπέρ της άρσης σημειώνουν ότι είναιπου μπορεί να δικαιολογήσει ενέργειες με σοβαρές επιπτώσεις. Υπέρ της άρσης είναι και ο Λευκός Οίκος.Επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή του νομοθετήματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.Η εξουσιοδότηση πηγαίνει πίσω στο 2002, αναφέρει το Axios , όταν το Κογκρέσο με το σχετικό νομοθέτημα (Authorization for the Use of Military Force) έδωσε στον τότε πρόεδρο Τζορτζ Ο. Μπους την άδεια να εισβάλει στο Ιράκ και να ανατρέψει τον Σαντάμ Χουσεΐν.Με την άρση, οι πρόεδροι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο Ιράκ χωρίς την άδεια του Κογκρέσου.Η τελευταία χρήση της AUMFαπό τον Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία στη Βαγδάτη του Ιρανού αξιωματούχου Κασέμ Σολεϊμάνι. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε επικαλεστεί την AUMF για χτυπήματα κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία.Η τελευταία άρση της σχετικής εξουσιοδότησης είχε γίνει το 1974.