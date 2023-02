Πολωνία: Υποδοχή... ροκ σταρ για τον Μπάιντεν στη Βαρσοβία - Ζητωκραύγαζε το πλήθος, δείτε βίντεο

Thankful to @POTUS for recognizing the democratic forces of Belarus in his historic speech tonight in #Warsaw . As 🇺🇸 President Biden said, we endure in our fight for democracy because we stand together. And we will continue to stand united for freedom for as long as it takes. pic.twitter.com/p2PCIEhQ23

Happening Now: President Biden delivers remarks in Warsaw ahead of the one year anniversary of Russia’s brutal and unprovoked invasion of Ukraine. https://t.co/pGnhRmsSRc

Unlike Putin who spoke a small herd of bored sycophants, President Biden spoke to an enthusiastic crowd of thousands in Warsaw’s Royal Castle. Said “Autocrats only understand 1 word: NO. Brutality will never grind down the will of the free. #Ukraine will never b a victory for 🇷🇺" pic.twitter.com/MYjOt6LakX

Joe Biden in Warsaw pic.twitter.com/Y7u5y94rSq — REX (@REX72217960) February 21, 2023

Κλείσιμο

LIVE: U.S. President Joe Biden speaks from Warsaw after Kyiv visit https://t.co/DM3Sw2SuXw — Reuters (@Reuters) February 21, 2023

President Biden says that Putin doubts "our conviction."



"Our support for Ukraine will not waver," he said in response to that doubt. The president is giving a speech in Warsaw https://t.co/Xp1kgHc8lB pic.twitter.com/BS35kOdxyN — Bloomberg (@business) February 21, 2023

BREAKING: Pres. Biden makes remarks in Warsaw, Poland, ahead of anniversary of Russia's invasion of Ukraine: "One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong." https://t.co/2Si4iNmYPt pic.twitter.com/xmdTGmfyFg — ABC News (@ABC) February 21, 2023

BREAKING:



“If Russia stopped invading Ukraine, that would end the war. If Ukraine would stop fighting, that would be the end of Ukraine.”



- Biden’s Warsaw Speech pic.twitter.com/qs0f28wlCe — Visegrád 24 (@visegrad24) February 21, 2023

A little under an hour to go until Biden’s speech, current scene out here in Warsaw, Poland pic.twitter.com/p1mi9vZGdP — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) February 21, 2023

U.S. President Joe Biden began his speech in #Warsaw pic.twitter.com/XLIV0E2iTa — NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2023

US President Biden in Warsaw: "There should be no doubt. Our support for #Ukraine will not waver, NATO will not be divided & we will not tire. "Putin's craven lust for land & power will fail & the Ukrainian people's love for their country will prevail." https://t.co/dEQgsY4Fd0 pic.twitter.com/1xtD1L9EJx — Glasnost Gone (@GlasnostGone) February 21, 2023

Κλείσιμο

Ο σεβασμός στην εδαφική κυριαρχία κάθε χώρας και η αξία της συστράτευσης απέναντι τον επιτιθέμενο, με παροχή οπλισμού, αποτέλεσαν, επίσης, ένα από τα καίρια μηνύματα που έστειλε ο Μπάιντεν από την Πολωνία που φοβούμενη μια ακραία κλιμάκωση έχει απευθύνει κάλεσμα για ενίσχυση τηςΣτην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στην απομόνωση στην οποία έχει περιέλθει η Ρωσία, μίλησε για νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, ενώ προειδοποίησε για δύσκολες ημέρες που όμως θα αντιμετωπιστούν με πυγμή από την Ουκρανία και τους συμμάχους της.Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ έχουν ειδική σημειολογία και γίνονται μετά το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν που εξαπέλυσε τα πυρά του προς τη Δύση, κατηγορώντας την ότι επιτίθεται στη Ρωσία και απειλώντας με απάντηση σε περίπτωση κλιμάκωσης.Απευθυνόμενος σε χιλιάδες κόσμου που τον παρακολουθούσαν, ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε για ένα ελέυθερο μέλλον για την Ουκρανία, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει συμβιβασμός για τα εδάφη και την κυριαρχία της, ενώ απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες στη μάχη.Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα με τις εξής φράσεις του Μπάιντεν: «Κοιτάξτε γύρω σας, δείτε πόσα έχετε κάνει. Η Πολωνία φιλοξενεί 1,5 εκατ. Ουκρανούς πρόσφυγες. Να σας ευλογεί ο Θεός».Ο Μπάιντεν τόνισε, δε, ότι η «Δημοκρατία στάθηκε πολύ ισχυρή απέναντι στον Πούτιν».Παράλληλα, ο πλανητάρχης επισήμανε ότι ο Πούτιν πίστευε πως η Δύση θα εξαρτιόταν πλήρως από τη ρωσική αγορά ενέργειας, όμως βρέθηκαν άλλες πηγές και τερματίστηκε η σχέση άμεσης εξάρτησης.«Η Ουκρανία δεν θα ηττηθεί από τη Ρωσία» τόνισε δε ο Μπάιντεν ενώ πρόσθεσε οι «ελεύθεροι άνθρωποι αρνούνται να ζήσουν στο σκοτάδι».«Ο Πούτιν νόμιζε ότι ηγεμόνες σαν εκείνον είναι σκληροί, όμως συνάντησε την ισχυρή θέληση των Αμερικανών» υπογράμμισε ο Μπάιντεν.«Ο Ρώσος πρόεδρος έχει τελειώσει με την απομόνωση του ΝΑΤΟ και την προσχώρηση Φινλανδίας και Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία» συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι η Συμμαχία είναι πιο ενωμένη από ποτέ.Επισήμανε, δε, ότι ο φόβος τηςήταν ένας από τους λόγους που η Ρωσία εξαπέλυσε την επίθεση.«Πολεμήσαμε για τη Δημοκρατία» επανέλαβε δε.«Το Κίεβο πρέπει να προετοιμαστεί για πιο δύσκολες ημέρες» τόνισε ο Μπάιντεν, προειδοποιώντας για την εαρινή επίθεση.Ωστόσο, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ουκρανία θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται με σθένος τον εαυτό της και οι σύμμαχοι θα συνεχίσουν να την υποστηρίζουν.Εξαίροντας τη στάση των Πολωνών, ο Μπάιντεν τόνισε ότι μαζί «έχουμε διασφαλίσει ότι η Ρωσία πληρώνει για τα εγκλήματά της».Αποκάλυψε, δε, ότι θα επιβληθούν«Υπάρχει μια επιλογή ανάμεσα στο χάος και τη σταθερότητα» είπε δε ο Μπάιντεν, ενώ τόνισε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα επηρεάσουν τις επόμενες δεκαετίες.«Η Δημοκρατία ανυψώνει το πνεύμα των ανθρώπων και ανακόπτει τη βίαιη ορμή των δικτατόρων» επισήμανε, μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης από την ελευθερία.«Μια επίθεση εναντίον ενός, είναι επίθεση εναντίον όλων. Πρόκειται για έναν ιερό όρκο. Δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τα έθνη και την Ουκρανία αλλά και την ευημερία, την ειρήνη και τον σεβασμό» κατέληξε ο Μπάιντεν.