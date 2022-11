Η εθνική της αριστείας: 25+1 παγκόσμιοι Έλληνες που διαπρέπουν

Sir Μενέλαος Πάγκαλος, AstraZeneka

Κωνσταντίνος Λυκέτσος, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins

Ιωάννης Ταρνανάς, Altoida Inc

Γεώργιος Βέλμαχος, Χάρβαρντ

Γεώργιος Ντάγκας, Mount Sinai School of Medicine

Στυλιανός Αντωναράκης, Πανεπιστήμιο της Γενεύης

Βασίλης Ντζιανχρήστος, Πανεπιστήμιο του Μονάχου

Ιωσήφ Πεδιαδιτάκης, Χάρβαρντ

Γεώργιος Παξινός, Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας

Εμμανουήλ Μπριλάκης, Ινστιτούτο Καρδιάς Μινεάπολης

Νίκος Λογοθέτης, Ινστιτούτο Max Planck της Γερμανίας

Ιωσήφ Σηφάκης, Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ

Μιχάλης Μπλέτσας, ΜΙΤ

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ΜΙΤ

Πέτρος Κουμουτσάκος, Χάρβαρντ

Ευθύμιος Καξίρας, Χάρβαρντ

Αθανάσιος Φωκάς, Cambridge

Νίκος Κυρπίδης, Joint Genome Institute

Νικόλας Χρηστάκης, Πανεπιστήμιο Yale

Μανώλης Κέλλης, ΜΙΤ

Χρύσα Κουβελιώτου, Πανεπιστήμιο Τζορζ Ουάσινγκτον

Αθηνά Κουστένη, Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Ερευνας (CNRS)

Ελίζα Κονοφάγου, Κολούμπια της Νέας Υόρκης

Φωτεινή Αγραφιώτη, RBC Research, Borealis AI

Στη Μεγάλη Βρετανία διαπρέπει ο κ. Μενέλαος Πάγκαλος , χρισμένος μάλιστα με τον τίτλο του Sir από τη βασίλισσα Ελισάβετ για την προσφορά του στη βρετανική επιστήμη. Γεννημένος στο Λονδίνο, αλλά με καταγωγή από τη Χίο βρίσκεται πίσω από το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού του φαρμακευτικού κολοσσού AstraZeneca. Με σπουδές στη Βιοχημεία και τη Μοριακή Βιολογία στο Imperial College, ο κ. Πάγκαλος έχει θητεύσει σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Wyeth και η Pfizer. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζεται στην AstraZeneca ως επικεφαλής πλέον της Ερευνας και Ανάπτυξης βελτιώνοντας κατά πέντε φορές το ποσοστό επιτυχίας των νέων φαρμάκων της. Δικό του επίτευγμα θεωρείται το βιοχημικό campus της AstraZeneca που θα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.Ο κ. Κωνσταντίνος Λυκέτσος , καθηγητής στο περίφημο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς στη Βαλτιμόρη, είναι ένας σπουδαίος Ελληνας επιστήμονας που πολεμάει τη Νόσο του Αλτσχάιμερ. Ειδικός στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών τόσο με Αλτσχάιμερ όσο και με διάφορες μορφές άνοιας αναπτύσσει βιοδείκτες με σκοπό να επιταχύνει την ανάπτυξη θεραπειών, ενώ σχεδιάζει και διεξάγει πρωτοποριακές κλινικές δοκιμές.Παράλληλα, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Ενάντια στη Νόσο Αλτσχάιμερ. Γεννήθηκε το 1961 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών, έκανε το μεγάλο βήμα προς τις ΗΠΑ. Εκεί σπούδασε Ψυχολογία στο Northwestern University και στη συνέχεια πήρε διδακτορικό στην Ιατρική από το Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις. Το 1993 ξεκίνησε να εργάζεται στην Ιατρική Σχολή του Τζονς Χόπκινς.Στη μάχη κατά της ίδιας νόσου δραστηριοποιείται ο επίσης διακεκριμένος νευροεπιστήμονας Ιωάννης Ταρνανάς , ιδρυτής και επιστημονικός υπεύθυνος του Altoida Inc. Το 2018 τιμήθηκε με το κορυφαίο ευρωπαϊκό βραβείο για την καινοτομία. Είναι εκείνος που ανέπτυξε τη μέθοδο του Altoida AR, η οποία εντοπίζει τα πρώτα νευρολογικά συμπτώματα του Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 94% και έξι χρόνια προτού αυτά να εμφανιστούν.Πρόκειται για μια καινοτόμο παγκοσμίως τεχνολογία έξυπνων ψηφιακών βιοδεικτών, η οποία απέσπασε και την ανώτερη διάκριση με τον χαρακτηρισμό «τεχνολογία αιχμής» από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA). Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώνεις, η πλατφόρμα θα αναπροσαρμοστεί με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την πρόγνωση και της Νόσου Πάρκινσον.Ξεκίνησε από τις γειτονιές της Νέας Σμύρνης. Μετά τις σπουδές του και μια καθοριστική στάση στη Νότια Αφρική, ο κ. Γεώργιος Βέλμαχος μετέβη και έμεινε στις ΗΠΑ. Καθηγητής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και διευθυντής της Κλινικής Τραύματος, Επείγουσας Χειρουργικής και Εντατικής Θεραπείας στο Mass General, το Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης που ανήκει στην Ιατρική Σχολή του φημισμένου πανεπιστημίου.Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της Χειρουργικής παγκοσμίως και στους ελάχιστους χειρουργούς στις ΗΠΑ που έχουν τιμηθεί με τον τίτλο του Master από το Αμερικανικό Κολέγιο Εντατικής Ιατρικής. Εχει χαρακτηριστεί από τα αμερικανικά ΜΜΕ «γιατρός-ήρωας» καθώς το 2013 αντιμετώπισε τους πιο βαριά τραυματισμένους μετά τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης.Ο κ.είναι καθηγητής Ιατρικής στο Mount Sinai School of Medicine και διευθυντής Καρδιαγγειακής Καινοτομίας στο Καρδιαγγειακό Ινστιτούτο του Mount Sinai Medical Center της Νέας Υόρκης. Θεωρείται πρωτοπόρος στις μη χειρουργικές επεμβατικές πράξεις για τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων με καινοτόμες τεχνικές. Παράλληλα, είναι πρόεδρος του American College of Cardiology International Scientific Council και μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων. Με καταγωγή από τη Βόρεια Ηπειρο, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια με υποτροφία ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Νοσοκομείο Mount Sinai.Ο ομότιμος καθηγητήςθεωρείται ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο πάνω στο αντικείμενο της Γενετικής Επιστήμης, την οποία έχει σφραγίσει με τα ερευνητικά του επιτεύγματα. Στο επίκεντρο των μελετών και της έρευνάς του είναι η επίδραση της γονιδιωματικής ποικιλομορφίας στις γενετικές παθήσεις. Εχει χαρτογραφήσει το γονιδίωμα του χρωμοσώματος 21, ενώ η μελέτη του στη μοριακή αιτιολογία του Συνδρόμου Down είναι πρωτοπόρα και έχει διεθνή αποδοχή.Παράλληλα, έθεσε τις βάσεις για την ονοματολογία των μεταλλαγών στο γονιδίωμα που αποτελεί σημείο αναφοράς, ενώ στα 50 χρόνια της ακαδημαϊκής πορείας του συνέβαλε καθοριστικά στη θεραπεία ορισμένων μονογονιδιακών ασθενειών. Το 1969 εισήχθη πρώτος στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, όπου μαθήτευσε πλάι στον πατέρα της Γενετικής, Βίκτορ ΜακΚιούζικ, και το 1990 έγινε τακτικός καθηγητής Γενετικής, Παιδιατρικής και Βιολογίας.Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί. Μεταπήδησε στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, όπου ανέλαβε διευθυντής του Τμήματος Γενετικής δημιουργώντας ένα από τα σημαντικότερα Κέντρα Γενετικής στην Ευρώπη. Το 2019 τιμήθηκε με το Allan Award, το μεγαλύτερο διεθνές βραβείο Γενετικής. Εχει διατελέσει πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Γονιδιώματος, είναι μέλος της Ελβετικής Ακαδημίας Επιστημών και της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ πρωταγωνίστησε στην ίδρυση, πρόσφατα, του Ελληνικού Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου με έδρα στην Αθήνα.Και από έναν δάσκαλο της Γενετικής σε έναν νεότερο ερευνητή, τον κ., καθηγητή Ιατρικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, διευθυντή της Εδρας Βιολογικής Απεικόνισης του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου (TUM), πρόεδρο και διευθυντή του νεοσύστατου Τμήματος Εμβιομηχανικής στο Κέντρο Χέλμχολτς του Μονάχου.Το 2014 βραβεύτηκε με το Leibniz Prize, το γερμανικό Νόμπελ, για την πρωτοποριακή μέθοδο απεικόνισης των καρκινικών κυττάρων που αναπτύχθηκε στο εργαστήριό του. Πέρυσι πρόσθεσε ένα ακόμη βαρύτιμο βραβείο στην πλούσια συλλογή του, το Beckurts Award, για μία από τις καλύτερες έρευνες στη Γερμανία. Παράλληλα, του απονεμήθηκε και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας ECS. Δικής του έμπνευσης είναι η πρωτοποριακή τεχνολογία οπτικής απεικόνισης.Ενας Ελληνας διακεκριμένος επιστήμονας, ακόμη νεότερος, είναι ο κ.από το Χάρβαρντ, που κατάφερε να «χωρέσει» τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε ένα τσιπ, κάτι που θεωρείται επίτευγμα για την αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Πρόκειται για το αποκαλούμενο «Human Brain Chip» που επελέγη ως μία από τις δέκα σημαντικές καινοτομίες για το 2021 από το περιοδικό «The Scientist».Πρόκειται για ένα τσιπ όπως τα USB sticks των ηλεκτρονικών υπολογιστών το οποίο προσομειώνει την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου και προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς με σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, όπως η Νόσος του Κινητικού Νευρώνα (ALS), το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον.Επιστρέφοντας στην πιο ώριμη γενιά, συναντάμε τον κ., διαπρεπή και φημισμένο καθηγητή Ψυχολογίας και Ιατρικών Επιστημών στο Neuroscience Research Australia και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Είναι διεθνώς καταξιωμένος για τις χαρτογραφήσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου. Εχει εκδώσει μάλιστα τον «Ατλαντα του εγκεφάλου του ανθρώπου», που θεωρείται ο πιο ακριβής για τον εντοπισμό περιοχών του υποφλοιού. Με καταγωγή από την Ιθάκη, σπούδασε στα Πανεπιστήμια Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια, ΜακΓκιλ στον Καναδά και το Γέιλ.Εχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 βιβλία (το τελευταίο μόλις πρόσφατα με τίτλο «Ο Αμαζόνιος ανάμεσά μας»), ορισμένα εκ των οποίων αποτελούν σημεία αναφοράς για τους νεότερους επιστήμονες. Η Ελληνική Εταιρεία Νευροεπιστημών θέσπισε το 2011 βραβείο στο όνομά του και, μεταξύ άλλων, είχε λάβει τιμητική διάκριση από τη βασίλισσα Ελισάβετ, του έχει απονεμηθεί το Humboldt Award, το διεθνές βραβείο του γερμανικού Ιδρύματος Alexander von Humboldt, ενώ είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.Ο κ.είναι ένας ακόμη σπουδαίος της Ιατρικής Επιστήμης. Είναι διευθυντής του Κέντρου Σύνθετων Στεφανιαίων Επεμβάσεων στο Ινστιτούτο Καρδιάς της Μινεάπολης και πρόεδρος του Κέντρου Στεφανιαίας Νόσου στο Ιδρυμα Καρδιολογικού Ινστιτούτου της Μινεάπολης. Ηγείται μιας μεγάλης ομάδας κλινικών δοκιμών που διερευνά τη θεραπεία των χρόνιων ολικών αποφράξεων, την πρόληψη και θεραπεία της νόσου μοσχεύματος σαφηνούς φλέβας, τις θεραπείες μείωσης των λιπιδίων, την πρόληψη και τη διαχείριση επιπλοκών, τη βελτιστοποίηση της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας μετά τη στεφανιαία τοποθέτηση stent και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.Μετά την αποφοίτησή του από τη Λεόντειο Πατησίων και την Ιατρική Σχολή Αθηνών μετεκπαιδεύτηκε στην Παθολογία, στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις και την Επεμβατική Καρδιολογία στη Mayo Clinic, παράλληλα διετέλεσε διευθυντής των εργαστηρίων καρδιακού καθετηριασμού στο VA North Texas Health Care System.Ο κ.είναι Ελληνας βιολόγος και νευροεπιστήμονας, επίτιμος διευθυντής του Τμήματος Φυσιολογίας των Γνωσιακών Διαδικασιών στο Ινστιτούτο Βιολογικής Κυβερνητικής Max Planck της Γερμανίας. Εχει όμως την πιο... ανατρεπτική διαδρομή, καθώς στα νιάτα του ήταν μέλος του θρυλικού ροκ συγκροτήματος της δεκαετίας του ’70 Πελόμα Μποκιού, μαζί με τον Βλάσση Μπονάτσο, τον Νίκο Δαπέρη, τον Τάκη Μαρινάκη και τον Γιάννη Κιουρκτσόγλου.Εκτός, όμως, από τα πλήκτρα που έπαιζε τότε, τον κέρδισε και η επιστήμη. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου. Ακολούθησε το διδακτορικό του στην Ανθρώπινη Νευροβιολογία από το Ludwig-Maximilians University του Μονάχου. Το 1985 μετακόμισε στο Τμήμα Εγκεφαλικών και Γνωστικών Επιστημών του ΜIT, όπου εργάστηκε ως ερευνητής, και το 1990 ξεκίνησε ως καθηγητής του Τμήματος Νευροεπιστημών στο Baylor College of Medicine.Από το 1997 εντάχθηκε στο δυναμικό του Ινστιτούτου Max Planck, με τις έρευνές του γύρω από τις εγκεφαλικές λειτουργίες να αποτελούν σημείο αναφοράς παγκοσμίως, ενώ το 2003 τιμήθηκε με το Βραβείο Βιοϊατρικής Louis-Jeantet. Τα τελευταία χρόνια ο ίδιος και η ομάδα του συνεχίζουν το έργο τους στο Διεθνές Κέντρο Ερευνας Εγκεφάλου Πρωτευόντων της Σανγκάης.Εξίσου ηχηρό είναι το «παρών» των Ελλήνων επιστημόνων και σε άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά πεδία.Ο κ., τιμημένος το 2007 με το Βραβείο Τούρινγκ, το Νόμπελ της Πληροφορικής, ανήκει στην ομάδα των λίγων που με το έργο τους άλλαξαν τα δεδομένα διεθνώς σε κρίσιμους τομείς. Ετσι, όλοι ερχόμαστε σε επαφή με τις επιστημονικές ανακαλύψεις του κάθε φορά που, για παράδειγμα, επιβιβαζόμαστε σε ένα αεροπλάνο, καθώς είναι εκείνος που σε συνεργασία με την αεροναυπηγική βιομηχανία, και ιδιαίτερα με την Airbus, ανέπτυξε την τεχνολογία Fly-By-Wire που χρησιμοποιείται σε επιβατικά αεροπλάνα με σκοπό τον αυτόματο έλεγχο πτήσεων.Παράλληλα, είναι από τους θεμελιωτές του Model Checking, που αποτελεί την κύρια βιομηχανική μέθοδο επαλήθευσης πληροφορικών συστημάτων στην οποία βασίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους κολοσσοί όπως η Intel, η Microsoft και η Google. Διετέλεσε καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Λοζάνης, ίδρυσε και διευθύνει το Εργαστήριο Verimag, ειδικευμένο στον τομέα της σχεδίασης κρίσιμων συστημάτων, στο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, ενώ θεωρείται γκουρού της πληροφορικής και εκ των κορυφαίων επιστημόνων του τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.Στον τομέα της Πληροφορικής διαπρέπει εδώ και τρεις δεκαετίες στις ΗΠΑ και ο κ., διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του φημισμένου ΜΙΤ. Ηταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της One Laptop Per Child, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που σχεδίασε και κατασκεύασε ένα laptop πολύ χαμηλού κόστους με στόχο να βοηθήσει στη μόρφωση των παιδιών όλου του κόσμου.Με καταγωγή από τα Χανιά, σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια έφυγε στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακά στη Βιοϊατρική ενώ ολοκλήρωσε τρεις ακόμα κύκλους σπουδών στα Boston University (στη Μηχανική Υπολογιστών) και Northeastern University. Εργάστηκε ως μηχανικός συστημάτων στην Aware, Inc., όπου σχεδίασε λογισμικά υψηλής απόδοσης για τους παράλληλους υπερυπολογιστές κατανεμημένης μνήμης της Intel. Από το 1996, σε ηλικία 28 ετών, έγινε διευθυντής Πληροφορικής του Media Lab στο MIT.Ο κ.αποτελεί δίχως αμφιβολία ένα από τα πλέον φωτεινά μυαλά της εποχής μας, καθώς είναι αυτός που επέλυσε μακροχρόνια προβλήματα σχετικά με την υπολογιστική πολυπλοκότητα της περίφημης Ισορροπίας Νας. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του ΜΙΤ. Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο και το ΕΜΠ.Ως προπτυχιακός φοιτητής ολοκλήρωσε όλα τα μαθήματα εκτός από ένα, με τον ανώτατο βαθμό, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τότε στην ιστορία του Ιδρύματος. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, όπου παρέλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Χρίστου Παπαδημητρίου.Στους κορυφαίους των Θετικών Επιστημών του Χάρβαρντ ανήκουν άλλοι δύο διακεκριμένοι Ελληνες. Ο καθηγητής Υπολογιστικής Επιστήμηςείναι πρόεδρος του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Υπολογιστικής Επιστήμης του αμερικανικού πανεπιστημίου, μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών (HIAS).Απόφοιτος του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Μίσιγκαν και το Κάλτεκ και μεταδιδακτορικό από το Στάνφορντ. Η ερευνητική δουλειά του στη Μηχανική περιλαμβάνει τις πρώτες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Το HIAS, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου σύνδεσης των διεθνών Ελλήνων που θητεύουν σε κορυφαία ιδρύματα με την πατρίδα, αλλά και στο πολυπόθητο brain gain, τον συνδέει με τον επίσης διακεκριμένο καθηγητή Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής του ΧάρβαρντΟ κ.θεωρείται από τους επιφανέστερους σύγχρονους μαθηματικούς και είναι από τους λίγους που έχει τιμηθεί (το 2000) από τη London Mathematical Society με το Naylor Prize, το οποίο θεωρείται το αντίστοιχο του Νόμπελ στον κλάδο των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (με το ίδιο βραβείο είχε τιμηθεί και ο Στίβεν Χόκινγκ). Με αφετηρία από το Αργοστόλι, ξεκίνησε σπουδάζοντας Αεροναυπηγική στο Λονδίνο, όπου αρίστευσε. Μετά στράφηκε στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, ενώ αργότερα σπούδασε Ιατρική στο Μαϊάμι.Το 1996 ανέλαβε την έδρα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Imperial College of Science, Technology and Medicine και το 2002 την έδρα Μη Γραμμικής Μαθηματικής Επιστήμης στο Κέιμπριτζ. Στο Πανεπιστήμιο Κλάρκσον κάθε χρόνο πραγματοποιούνται διαλέξεις με τίτλο «The Fokas Distinguished Lecture Series», ενώ τα αποτελέσματα της «Μεθόδου Φωκά» στα Μαθηματικά εφαρμόζονται στην Ιατρική Απεικόνιση.Ο κ.είναι βιολόγος, ερευνητής, επικεφαλής από το 2010 του μεγαλύτερου Προγράμματος Προκαρυωτικής Γονιδιωματικής και Μεταγονιδιωματικής παγκοσμίως στο Joint Genome Institute του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. Εκεί ξεκλειδώνει τα απέραντα μυστικά του μικροβιόκοσμου, δηλαδή του συνόλου των μικροοργανισμών (μύκητες, βακτήρια και ιοί) που ζουν σε κάθε περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου. Γεννημένος στις Σέρρες, σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πήρε διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1996.Εκτοτε ακολούθησε το όραμά του στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, στο πλευρό του Καρλ Γουός, που θεωρείται «ο Δαρβίνος του 21ου αιώνα». Εχει τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία, όπως το J. Roger Porter Award από την Αμερικανική Εταιρεία Μικροβιολογίας, το Βραβείο Εξαιρετικής Απόδοσης από το Εθνικό Εργαστήριο του Μπέρκλεϊ, ενώ έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως.Ιδιαίτερα προβεβλημένος για το έργο του, ο κ., καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Γέιλ, όπου επίσης διευθύνει το Εργαστήριο Ανθρώπινης Φύσης. Γνωστός για την έρευνά του στα Κοινωνικά Δίκτυα και τους Κοινωνικοοικονομικούς, Βιολογικούς και Εξελικτικούς Παράγοντες της Συμπεριφοράς, της Υγείας και της Μακροζωίας. Το 2009 συμπεριελήφθη στον κατάλογο με τους «100 Πιο Σημαντικούς Ανθρώπους στον Κόσμο» του περιοδικού «Time», ενώ το 2009 και το 2010 στη λίστα με τους «Κορυφαίους Στοχαστές Παγκοσμίως» από το περιοδικό «Foreign Policy».Ενας ακόμη διακεκριμένος Ελληνας επιστήμονας είναι ο κ., καθηγητής Πληροφορικής στο ΜΙΤ και μέλος του Broad Institute των MΙΤ και Χάρβαρντ, διαπρεπής στους τομείς της Μοριακής Ιατρικής και της Πληροφορικής Βιολογίας. Εστιάζει την έρευνά του στη μελέτη της μοριακής βάσης σοβαρών ασθενειών, ώστε να μπορέσουν να χτυπηθούν στη ρίζα τους.Το 2011, σε ηλικία 33 ετών, βραβεύτηκε από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, μαζί με 84 άλλους νέους επιστήμονες με το βραβείο PECASE (Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers), την ύψιστη τιμή που απονέμει το αμερικανικό κράτος στους κορυφαίους νέους επιστήμονες. Η οικογένειά του έχει καταγραφεί στο Βιβλίο Γκίνες ως η μόνη που και τα τρία παιδιά της, ο Μανώλης, ο Παναγιώτης και η Μαρία, έγιναν δεκτά στο ΜΙΤ με διαφορά λίγων μηνών.Στη λίστα με τους διαπρεπείς επιστήμονες συμπεριλαμβάνονται ασφαλώς και πολλές γυναίκες. Απολύτως ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθεί η κυρία, μια σπουδαία κυρία της Αστροφυσικής, την οποία το περιοδικό «Time» έχει κατατάξει στα «25 Πρόσωπα με τη Μεγαλύτερη Επιρροή Διεθνώς στο Πεδίο της Ερευνας του Διαστήματος». Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στην Αστροφυσική αρχικά στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ και μετά στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και το Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία.Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή καριέρα της στην Ελλάδα και στη συνέχεια την κέρδισαν οι ΗΠΑ. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως ερευνήτρια στο Διαστημικό Κέντρο Πτήσεων Μάρσαλ της NASA και σήμερα είναι καθηγήτρια Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον με εξειδίκευση στο αντικείμενο High-Energy Astrophysics.Στο ίδιο πεδίο, της Αστροφυσικής, διαπρέπει και η κυρία, η κορυφαία αστροφυσικός της Γαλλίας, που περιλαμβάνεται και στο top 10 των επιστημόνων της ΝΑSA. Γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά σπούδασε στο Παρίσι Φυσική και Αγγλική Λογοτεχνία συγχρόνως στα Πανεπιστήμια VI (Pierre et Marie Curie) και III (Sorbonne) αντίστοιχα. Eκανε διδακτορικό στην Αστροφυσική και τη Διαστημική Τεχνολογία και το 1996 της απονεμήθηκε η ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση της Γαλλίας, του Διπλώματος Διεύθυνσης Ερευνών στο ίδιο αντικείμενο (Habilitation DR, Diploma for Directing Research).Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πλανητολογία, στη μελέτη των γιγάντιων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, ιδίως του Κρόνου, στους πλανήτες εκτός του ηλιακού συστήματος και γενικά στην τηλεσκοπική και διαστημική εξερεύνηση του Διαστήματος. Σήμερα είναι διευθύντρια Ερευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Ερευνας (CNRS) και συμμετέχει σε τρέχουσες διαστημικές αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της NASA.Τη μάχη κατά των ανίατων ασθενειών του νευρικού συστήματος δίνει από το δικό της επιστημονικό μετερίζι η κυρία, καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης και μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής των ΗΠΑ. Οσοι γνωρίζουν τις έρευνές της προσδοκούν ότι θα φέρουν επανάσταση στον χώρο της Ιατρικής. Η διακεκριμένη Ελληνίδα είναι κόρη του χημικού μηχανικού και μέλους της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών Ηλία Κονοφάγου και εγγονή του Κωνσταντίνου Κονοφάγου, υπουργού Βιομηχανίας της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή.Ξεκίνησε την καριέρα της ως βοηθός Ερευνας στο Ινστιτούτο Pierre et Marie Curie στο Παρίσι και ακολούθησαν το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ο «Δημόκριτος» και στη συνέχεια το Χάρβαρντ και το Κολούμπια. Στις ΗΠΑ της έχει αποδοθεί πατέντα για τη μέθοδο θεραπείας Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον μέσω υπερήχων.Σε ένα άλλο πεδίο, η κυρία, από την Κοζάνη, είναι η νέα γυναίκα που μόλις στα 25 της, ως διδακτορική φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Τορόντο, επινόησε την τεχνολογία πιστοποίησης καρδιακού παλμού HeartID. Σύμφωνα με το λογισμικό που έφτιαξε, διάφορες συσκευές μπορούν να ανοίξουν αποκλειστικά από τον χρήστη όταν τις αγγίξει με τα δάχτυλά του και να κλειδώσουν αυτόματα όταν απομακρυνθούν από τα χέρια του, με «κωδικό» τον παλμό της καρδιάς του.Μια ανακάλυψη που έφερε νέα δεδομένα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, στην τηλεϊατρική (με τη δυνατότητα καταγραφής καρδιογραφήματος από τα δάχτυλα στο tablets), καθώς και στην ασφάλεια ηλεκτρονικών συσκευών όπως τα smartphones.