Μαχσά Αμινί: Συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από τη δολοφονία της - Αναταραχές στους δρόμους του Ιράν

In Saqez, the hometown of Mahsa Amini, tens of thousands of people ignored governmental threats and roadblocks and showed up to mourn her on the 40th day of her killing. pic.twitter.com/XU3wbcYi0X — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 26, 2022

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Iranian security forces opened fire at mourners who gathered in Mahsa Amini's Kurdish hometown of Saqez to mark 40 days since she died in police custody, a witness said https://t.co/sgj4DjVnaM pic.twitter.com/fO907R49dz — Reuters (@Reuters) October 27, 2022

stunning video coming out of iran



in mahsa amini’s hometown of saqez, thousands ignore govt road closures to walk to her gravesite

40 days after her death in the custody of iran’s morality policepic.twitter.com/u6EvbGQtjw — ian bremmer (@ianbremmer) October 26, 2022

Το αποτύπωμα ενός δραματικού γεγονότος που ταρακούνησε τον πλανήτη παραμένει. Συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από την τραγική εκείνη στιγμή που οι ιρανικές αρχές εξάντλησαν τη βιαιότητά τους πάνω σε μια 22χρονη κοπέλα, τη Μαχσά Αμινί , που απλώς και μόνο επειδή είχε αφήσει μια τούφα να προεξέχει από τη μαντίλα της, βασανίστηκε μέχρι θανάτου.Η συμπλήρωση των 40 ετών από τον θάνατο ενός ανθρώπου στο Ιράν έχει ειδική σημασια. Παραδοσιακά, η περίοδος πένθους διαρκεί 40 ημέρες στο Ιράν, ενώ την τελευταία ημέρα οργανώνεται μια ειδική εκδήλωση στη μνήμη του αποθανόντα.Η ένταση των διαδηλώσεων που ξεσήκωσε η δολοφονία της Αμινί δεν έχει κοπάσει.Οι Ιρανοί δεν καταθέτουν τα όπλα, συνεχίζουν να ξεχύνονται στους δρόμους κόντρα στον σκοταδισμό που επιβάλλει το θεακρατικό καθεστώς της Τεχεράνης.Η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από τις μεγαλύτερες αναταραχές από τη δολοφονία της 22χρονης.Οι πορείες διαμαρτυρίας έγιναν στην πόλη όπου μεγάλωσε η άτυχη νεαρή γυναίκα όπως και σε άλλες περιοχές του Ιράν.