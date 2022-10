Wildlife Photographer of the Year 2022: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που κέρδισαν

he big buzz» Πρόκειται για ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο

H φωτογραφία υπογραμμίζει τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι μέλισσες σχετικά με την απώλεια οικοσυστήματος, τα παρασιτοκτόνα και την κλιματική αλλαγή καθώς και τις γεωργικές πρακτικές που διαταράσσουν τις περιοχές όπου δημιουργούν τις φωλιές τους.



Είναι μια μανιακή στιγμή καθώς αρσενικές μέλισσες κάκτων τυλίγουν ένα μόνο θηλυκό.



Παράλληλα, Young Wildlife Phtographer of the Year 2022 ανακοινώθηκε ο 16χρονος Katanyou Wuttichaitanakorn από την Ταϊλάνδη για τη φωτογραφία του "The beauty of baleen", ενός στόματος φάλαινας που τράβηξε.





Μια «μπάλα» από μέλισσες, το στόμα μια φάλαινας, ένα φίδι να αρπάζει μια νυχτερίδα είναι κάποιες από τις φωτογραφίες που βραβεύτηκαν στον φετινό διαγωνισμόπου διοργανώνει ετησίως τοΗ Αμερικανή φωτογράφοςανακοινώθηκε ωςγια τη φωτογραφία της με το όνομα «tμιας «μπάλας» από μέλισσες που στριφογυρίζει πάνω στην καυτή άμμο σε ένα ράντσο στο Τέξας· είναι η πέμπτη γυναίκα στην 58χρονη ιστορία του διαγωνισμού που πήρε το Μεγάλο Βραβείο.

Τους δύο νικητές των Μεγάλων Βραβείων επέλεξε ένα διεθνές πάνελ ειδικών από τους νικητές στις 19 κατηγορίες του διαγωνισμού και ανάμεσα από 38.575 φωτογραφίες που υπέβαλαν φωτογράφοι από 93 χώρες.



Μερικές ακόμη φωτογραφίες- που παρόλου που δεν κέρδισαν την πρώτη θέση- κατάφεραν να φτάσουν κοντά, να εντυπωσιάσουν και να ξεχωρίσουν:





