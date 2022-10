Τραγωδία στην Τουρκία: 14 νεκροί και 21 τραυματίες από έκρηξη σε ορυχείο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

BREAKING: #BNNTurkey Reports.



Nearly 50 people were trapped after an explosion inside a coal mine in northern Turkey on Friday. The cause of the blast in the Black Sea coastal province of Bartin was not immediately known.

Scores of miners trapped underground in #Turkish quarry blast



The explosion occurred 300m below ground at the #Amasra coal mine, the local governor's office said.



At least 87 people are said to be trapped after the blast

At least 87 people are said to be trapped after the blast

• Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi

• Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi

• Bakanlar Soylu ve Dönmez Amasra'ya gidiyor



Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Τεράστια έκρηξη συνέβη την Παρασκευή σεστη βόρεια Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τουςκαι να τραυματιστούν, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό.Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για περίπου 50 εγκλωβισμένους σε μεγάλο βάθος.Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για 14 εργάτες που κατάφεραν να διασωθούν μετά το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε στις 18:15 (τοπική ώρα). Τη στιγμή του τραγικού περιστατικού, στο ορυχείο βρίσκονταν 87 εργάτες.Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια, συγγενείς των ανθρακωρύχων παρακολουθούν τις προσπάθειες των διασωστών. Ορισμένοι εργάτες ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν με φορεία σε ασθενοφόρα. Σύμφωνα με την κυβερνήτρια της επαρχίας, οκτώ κατάφεραν να βγουν από τις στοές μόνοι τους.ανέφερε η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD) της Τουρκίας, ανακαλώντας μια πρώτη ανακοίνωση όπου δήλωνε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από έναν μετασχηματιστή. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε ανάφλεξη εύφλεκτου αερίου εντός του ορυχείου.