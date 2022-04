Οι Βρετανοί διακόπτουν μαζικά συνδρομές σε πλατφόρμες streaming λόγω ακρίβειας

Κλείσιμο





Η αύξηση του κόστους ζωής (και) στη Βρετανία αναγκάζει χιλιάδες νοικοκυριά να καταργήσουν λιγότερο αναγκαία έξοδα, όπως τις συνδρομητικές υπηρεσίες streaming.Μόνο μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του έτους, τα νοικοκυριά στη Βρετανία έχουν διακόψει 1,5 εκατ. συνδρομές σε υπηρεσίες όπως η Disney Plus, η Apple TV Plus και η Now.Η πλειονότητα των νοικοκυριών, τοόπως δείχνουν οι έρευνες, έχει τουλάχιστον μία συνδρομή,. Οι αποχωρήσεις από τις υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν μείωση κατά 1,3% σε σχέση με πέρυσι, είναι όμως ενδεικτική ότι οι πολίτες επιλέγουν να διακόπτουν συνδρομές σε πολλαπλές πλατφόρμες.Εκτός από το κόστος οι καταναλωτές λένε ότι δεν τις χρησιμοποιούν πολύ συχνά και ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν αρκετό νέο περιεχόμενο.Οι νέοι, ιδιαίτερα, ήταν αυτοί που ανησυχούν για το κόστος των συνδρομών, πέρα από τις 159 λίρες του τέλους για την τηλεόραση που καταβάλουν οι Βρετανοί κάθε χρόνο.Οι ειδήσεις είναι ανησυχητικές και τις ίδιες τις υπηρεσίες που πρέπει να διατηρήσουν (και να προσελκύσουν, αν μπορούν) πελάτες σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά με όλο και περισσότερους παίκτες.Η πανδημία αύξησε το ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες και οι αναλυτές εκτιμούν ότι είμαστε στο peak. Εν τω μεταξύ οι υπηρεσίες έχουν αυξήσει τις τιμές τους (όπως το Netflix που πήγε την μηνιαία συνδρομή από τις 10 στις 11 στερλίνες), λόγω και των πιο ακριβών παραγωγών.Η Disney Plus είχε τον μεγαλύτερο ρυθμό απωλειών ενώ η Netflix και το Amazon Prime τους μικρότερους ρυθμούς, μια ένδειξη ότι οι δύο υπηρεσίες είναι οι τελευταίες που εγκαταλείπουν οι καταναλωτές.