Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό τελεσίγραφο για την παράδοση της Μαριούπολης

Πάντως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει πως «

Παράλληλα είχε δηλώσει ότι οι Ουκρανοί βρίσκονται «στα εδάφη τους», δεν φοβούνται τίποτα και κανέναν και δεν θα εκχωρήσουν «ούτε σπιθαμή γης της χώρας» σε κανέναν.





📺 Russian TOS-1A Thermobaric Rocket Launchers In #Ukraine targeting #Marioupol.

The infamous TOS-1A combines a multiple launch rocket system with thermobaric projectiles to produce a weapon capable of horrific destruction.

📺 pic.twitter.com/TUwUfss3Ga — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) March 20, 2022

Another footage from the destruction of #Marioupol, in the Syrian style, by #Russia|n forces. pic.twitter.com/sOcsWg7Z4x — Guy Elster (@guyelster) March 20, 2022

C'est #Mariupol aujourd'hui. La ville entière a été détruite en 20 jours par les criminels russes. Et le monde regardait... (tout en continuant à envoyer de l'argent au régime de Poutine). Quelle est la prochaine ville ? pic.twitter.com/GcwhNJ6owx — inna shevchenko (@femeninna) March 19, 2022

VÍDEO: Soldados chechenos em combate na cidade de Mariupol. #Ukraine pic.twitter.com/zeomnMHyhc — NR1 (@NR1Brasil) March 20, 2022





