H Mόσχα ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός το πρωί της Τρίτης σε πέντε πόλεις της Ουκρανίας

από τις 9 το πρωί αύριο Τρίτη (ώρα Ελλάδας) ώστε να καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των αμάχων μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων.



«Η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός από τις 10.00 (ώρα Μόσχας) της 8ης Μαρτίου» ώστε να φύγουν οι άμαχοι από το Κίεβο αλλά και από τις πόλεις Σούμι, Χαρκίβ, Τσερνίχιφ και Μαριούπολη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.



Την ανακοίνωση αυτή επικαλούνται πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.



Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι



Την είδηση μετέφερε ο τοπικός περιφερειάρχης Βιτάλι Κιμ ο οποίος ανέφερε ότι ρωσικά άρματα μάχης πυροβολούσαν στο αεροδρόμιο στην πόλη.



Μετά την λήξη των συνομιλιών μεταξύ των διαπραγματευτών Ρωσίας και Ουκρανίας εντάθηκαν οι βομβαρδισμοί στα μέτωπα από τις ρωσικές δυνάμεις.





Video of a missile hitting an oil depot in #Zhytomyr region. pic.twitter.com/2YOGlUCNps — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

Πεντάγωνο: Οι Ρώσοι εντείνουν τους βομβαρδισμούς, αυξάνονται οι νεκροί άμαχοι



Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί από μεγαλύτερες αποστάσεις σε ουκρανικούς στόχους αυξάνουν τον αριθμό των αμάχων που σκοτώνονται και τις ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα το Πεντάγωνο, χωρίς να αναφέρει ότι οι απώλειες αμάχων είναι σκόπιμες.





Student campus in #Kharkiv, the consequences of the night strike. pic.twitter.com/XRrzMGttt5 — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022





«Περισσότεροι άμαχοι σκοτώνονται και τραυματίζονται... και ο Πούτιν έχει ακόμα επιλογή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι, καλώντας τον Ρώσο πρόεδρο να σταματήσει την εισβολή του στην Ουκρανία.







❗️ An oil depot in #Zhytomyr region is on fire. pic.twitter.com/o6rdJfHnLq — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022